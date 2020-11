Un total de siete docentes y centros educativos, premiados en Almería con el Sello de Calidad Europeo eTwinning

ALMERÍA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete docentes y centros educativos de la provincia de Almería que participan en proyectos de colaboración escolar europeos han obtenido el Sello de Calidad Europeo eTwinning correspondiente a la edición 2020. Este galardón, que es concedido por el Servicio Central de Apoyo de European Schoolnet, una asociación internacional integrada por los Ministerios de Educación europeos, permite participar a los docentes galardonados en la convocatoria europea de premios eTwinning.

Los docentes y centros que han obtenido esta distinción son: Yolanda Díaz por el proyecto 'Healthy traditional recipes' (CEIP Federico García Lorca, Carboneras); Matilde Morales por 'Myth'arts: myths and art in literature' (IES Al-Andalus, Almería); Raúl Aroca por 'View from a room' y '30 days 30 challenges' (IES Campos de Níjar, Campohermoso); Isabel Martínez, Josefa Soler e Isabel Parra por el proyecto S.O.C.I.A.L & M.E.D.I.A (IES Alyanub, Vera).

La Consejería de Educación y Deporte, según un comunicado, ha felicitado a estos docentes y al alumnado no solo por el inmenso trabajo que supone conseguir el Sello de Calidad Europeo, sino también por haber superado el reto de llevar a cabo proyectos de calidad con otros centros europeos en un curso excepcional y complicado como consecuencia de la crisis sanitaria.

Los proyectos eTwinning favorecen el intercambio de ideas y el aprendizaje en colaboración entre alumnado y profesorado de centros educativos del mismo país y de distintos países que se comunican e interactúan a través de Internet. De este modo, se sienten responsables de su propio aprendizaje.

Los participantes disponen de un espacio seguro de trabajo, un espacio virtual, donde pueden llevar a cabo todas las actividades mediante el uso de herramientas como blogs, foros, wikis, galerías de imágenes, gestores de contenidos, chat, etcétera. Además cuentan con un 'diario de progreso' en el que queda reflejada la evolución del proyecto.

Todos los años se someten a evaluación los proyectos eTwinning de los centros que lo soliciten. Para ello se establecen estándares de cumplimiento de los objetivos, comunes en toda Europa, especialmente la implicación el alumnado, el empleo de herramientas TIC y el intercambio de prácticas educativas eficientes que resulten válidas para todo el contexto europeo.

El programa eTwinning lleva en marcha desde 2005 y desde el 2014 forma parte de Erasmus+, el programa de la Unión Europea en materia de educación, formación, juventud y deporte.

La actividad se centraliza en torno a la plataforma eTwinning (http://www.etwinning.net/) al que puede acceder cualquier docente dándose de alta. El portal proporciona herramientas en línea para que los docentes encuentren socios, pongan en marcha proyectos, compartan ideas, intercambien sus mejores prácticas y comiencen a trabajar juntos, sirviéndose de diversas herramientas de comunicación. Ofrece además oportunidades de desarrollo profesional en línea de ámbito nacional y europeo para todas las personas que forman parte de su comunidad, incluyendo ideas y experiencias inspiradoras para nuevos proyectos.

Actualmente, el portal tiene registrados más de 210.700 proyectos, unos 836.600 docentes y 191.923 centros educativos de toda Europa. En el caso de Andalucía, el portal cuenta con 6.300 docentes de 3.809 centros y 6.533 proyectos realizados entre dos o más centros docentes.