El transporte escolar se restablecerá el lunes en ocho rutas de Jaén y la Junta trabaja para normalizar otras siete

JAÉN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Jaén y la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) han restituido ocho rutas de transporte escolar de varios municipios de la provincia, que estaban sin este servicio desde el inicio de curso, y trabaja para normalizar las otras siete afectadas.

"Se ha trabajado y se sigue trabajando incesantemente durante estos días para garantizar que este servicio vuelva a funcionar con normalidad en todas las rutas afectadas", ha afirmado este viernes en una nota el delegado, Francisco José Solano.

Así, la APAE "ha dado respuesta al parón de transporte de ocho de las 15 rutas afectadas", siendo un total de 191 alumnos y alumnas de los 3.800 estudiantes de la provincia. Y ello, según ha añadido, "después de que la empresa que las cubría rechazara continuar con el servicio".

En concreto, se recuperan los servicios de Jaén capital, Campillo de Arenas, Vilches, Alcaudete y La Carolina, en centros educativos de Infantil, Primaria e institutos de Enseñanza Secundaria. Han sido las empresas Transportes Romero, Contreras, y Autocares Bibiano las que se han hecho cargo de la prestación del servicio.

Los centros de destino que verán el servicio restablecido el próximo lunes, 22 de septiembre, son el IES Salvador Serrano, de Alcaudete; el CEIP Alfredo Cazabán, el CEIP Jesús y María, el IES Jabalcuz y el IES El Valle, de Jaén; el IES Puerta de Arenas, de Campillo de Arenas; el IES Abula y el CEIP Nuestra Señora del Castillo, de Vilches; y los IES Martín Halaja, Juan Pérez Creus y Pablo Olavide, de La Carolina.

El delegado territorial ha valorado "la celeridad con la que se ha dado solución a la renuncia de las empresas concesionarias" y ha dicho esperar que el servicio pueda funcionar con total normalidad "en breve".

Al respecto, ha subrayado que "se está trabajando intensamente para que en los próximos días la situación quede resuelta en su totalidad y todas las rutas vuelvan a funcionar con normalidad". "Se trata de una problemática puntual ocurrida solo en la provincia de Jaén", ha apostillado.

Solano también ha querido agradecer "la paciencia y comprensión de los centros educativos y de los familiares afectados ante esta situación sobrevenida por la decisión de empresas privadas, ajenas a la Delegación Territorial, pero en cuya solución se ha trabajado desde el primer momento".

Por último, ha detallado que "los centros educativos afectados tienen a su disposición la puesta en marcha de clases 'online'". "En el caso de persistir esta situación, se contempla la posibilidad de enviar profesorado a los municipios de origen con el fin de continuar el proceso educativo", ha concluido el delegado de Desarrollo Educativo.