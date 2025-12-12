Villamandos apuesta por la "búsqueda de soluciones compartidas" para mejorar el sistema universitario público andaluz

El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, durante la investidura de Carmen Vargas como nueva rectora de la US. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha participado este viernes en el acto de investidura de la nueva rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, a quien ha mostrado el apoyo del Gobierno andaluz y de su Consejería en "la búsqueda del consenso y la unidad y de soluciones compartidas" para mejorar el sistema universitario público andaluz.

El consejero ha destacado de Vargas su trayectoria profesional académica y su experiencia en gestión universitaria, que "ahora culmina con el máximo honor que puede tener un profesor de universidad, que es ser rector", según ha señalado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

Además, Gómez Villamandos también ha aprovechado este acto para agradecer la labor desempeñada por el anterior rector, Miguel Ángel Castro, en la gestión de la US y especialmente en lo que se refiere a su apuesta por la internacionalización.

Así, durante su discurso, ha subrayado la "enorme responsabilidad" que asume Carmen Vargas, primera mujer en dirigir la Hispalense en 520 años de historia de la institución, de gobernar y coordinar una universidad como la de Sevilla, "buque insignia del sistema universitario andaluz y del sistema universitario español", situándose entre las tres universidades de España con mayor número de alumnos, más de 61.000 en el curso 2024-2025, y con una de las ofertas de titulaciones más amplías del país.

No obstante, ha añadido, "no estará sola en este cometido, sino acompañada de un equipo de personas tremendamente válidas y con el apoyo de la comunidad universitaria para dejar una universidad mejor de la que se encuentra", una meta que "solo puede lograrse mediante la escucha activa y la capacidad de adaptación a las necesidades de cada momento".

Igualmente, Gómez Villamandos se ha mostrado convencido de que el lema de la campaña electoral de Carmen Vargas, 'La universidad que nos une', será el que mueva su labor en estos seis años de gobierno al frente de la institución académica sevillana y ha asegurado que "en ese camino, en esa búsqueda del consenso y la unidad siempre nos va a poder encontrar" para llegar a esos acuerdos "donde todos cedemos para que todos podamos ganar", y que cuando "no haya un acuerdo lo afrontemos con normalidad y con lealtad".

"Esa es la única forma de que el sistema funcione y de que todos avancemos hacia el objetivo único de mejorar el sistema universitario público andaluz", ha remarcado. En este sentido, el titular de Universidad ha aludido a la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), que se aprobará en breve, y a la Ley para el avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (Activa), cuya aprobación tendrá lugar en los próximos meses.

Se trata así de dos textos normativos "donde hemos prestado una especial atención a establecer de una forma clara y definida diferentes vías para consolidar la carrera académica, limitar la precariedad y donde se recogen mecanismos para que nuestra oferta académica sea dinámica sin tener que sufrir décadas de parón y una pérdida de competitividad".

Además, ha añadido, "se eliminan las limitaciones para la captación de talento y el relevo generacional y se consolidan las bases de un modelo de financiación y el uso de las transferencias no ejecutadas de años anteriores".

Del mismo modo, y en el ámbito de la I+D, Gómez Villamandos ha resaltado que la ley contempla diferentes herramientas y mecanismos para "la mejora de la investigación y de la innovación, para una mayor transferencia del conocimiento al sector productivo y una mayor conexión con este, con la finalidad de hacer del conocimiento un motor económico indiscutible de Andalucía y donde las universidades son el elemento principal".

En definitiva, ha concluido, "abrimos caminos y establecemos certezas en las políticas de personal, en la política académica y en las políticas de investigación e innovación junto con la consolidación de los derechos de los estudiantes".