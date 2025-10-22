Vuelve a Granada el concurso Flamenco Talent para conservar la esencia del flamenco entre los jóvenes

Los delegados de Desarrollo Educativo, y Formación Profesional y de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Granada, María José Martín y David Rodríguez - JUNTA

Los delegados de Desarrollo Educativo, y Formación Profesional y de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Granada, María José Martín y David Rodríguez, han presentado la cuarta edición del concurso Flamenco Talent, un certamen educativo y artístico que busca acercar el flamenco a las aulas y fomentar la creatividad y el talento joven en torno a este arte, reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Ambos han destacado la importancia de "mantener viva la esencia del flamenco entre las nuevas generaciones, reforzando el vínculo entre educación, arte y tradición", según ha informado la Junta en una nota de prensa tras la presentación de esta cuarta edición del Flamenco Talent.

La delegada de Desarrollo Educativo ha señalado que "el Flamenco Talent es un proyecto educativo y artístico que pone en valor el talento que brota de nuestros centros escolares, conservatorios, academias y de tantos niños y jóvenes que sienten pasión por este arte".

Por su parte, David Rodríguez ha resaltado que "este concurso es una herramienta para transmitir sus valores, fomentar el respeto por nuestras raíces y descubrir nuevos talentos. Invitamos a todos los centros educativos y jóvenes granadinos a participar y a compartir su arte con nosotros".

Así lo demuestra que la tercera edición fue un éxito, con la participación de 62 jóvenes artistas de 25 centros educativos de toda la provincia, que demostraron un altísimo nivel en disciplinas como el cante, el baile, la guitarra y otros instrumentos flamencos. La gala final fue una celebración del talento emergente, con actuaciones memorables que emocionaron al público presente en el Teatro Alhambra de Granada.

Esta cuarta edición del certamen recupera su formato tradicional con dos categorías, infantil y juvenil, y la participación está abierta a las modalidades de baile, cante, guitarra y otros instrumentos, tanto de forma individual como en grupo.

El procedimiento consiste en el envío de un vídeo con la interpretación del participante, del que se seleccionarán los finalistas que actuarán en la gala de entrega de premios, que se celebrará el próximo 13 de enero de 2026 en el Teatro Alhambra de Granada. El plazo de inscripción permanecerá abierto del 6 de octubre al 20 de noviembre de 2025, y las bases se podrán consultar en el blog del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de la Delegación de Educación.

El concurso contará con una primera fase en la que los centros educativos deberán enviar un video de los participantes antes del 17 de noviembre un vídeo con su interpretación, y los seleccionados actuarán en la gala final que se celebrará el próximo 13 de enero de 2026 en el Teatro Alhambra.

María José Martín ha destacado además la colaboración de distintos centros educativos y entidades culturales que hacen posible el proyecto, como la Escuela de Arte José Val del Omar, el IES Aynadamar, el CDP San Juan Bosco, el Instituto Andaluz del Flamenco, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Cátedra de Flamenco de La Madraza - Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada. Todos ellos aportan su trabajo y experiencia en diferentes ámbitos, desde el diseño de trofeos y la documentación audiovisual hasta la formación artística y la proyección del alumnado premiado.

Durante la presentación se mostró también el cartel oficial del certamen, elaborado por Evaristo Pérez Morales, que representa la conexión entre la tradición flamenca granadina y el espíritu innovador de las nuevas generaciones. El acto finalizó con la proyección de un teaser audiovisual realizado por el alumno Federico Monreal Giménez, del CPD San Juan Bosco, participante en la anterior edición, que refleja la unión entre arte, juventud y educación.