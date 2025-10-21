El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales hace balance de su gestión con más de 116 proyectos normativos informados

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL) se ha reunido este martes en sesión ordinaria convocada por su presidente, José María Bellido, alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

En esta sesión se ha destacado la tarea desarrollada por este Consejo, y en especial a la labor de emisión de Informe Preceptivo sobre los proyectos normativos autonómicos que se elaboran por las distintas consejerías de la Junta de Andalucía en diversas materias que afectan a intereses y competencias locales.

Se ha destacado así que desde noviembre de 2023 y hasta la fecha se han evacuado 116 Informes del CAGL sobre proyectos normativos de diverso rango, entre los que se encuentran 12 leyes; 50 decretos y 36 órdenes. Y en 29 de esos 116 informes, el CAGL ha hecho aportaciones de mejora de interés local, que han sido asumidas en una gran parte pasando a formar parte del contenido de las normas finalmente aprobadas y publicadas.

Para esta tarea, que ha sido muy bien valorada por el Pleno del Consejo, se ha desarrollado la habitual dinámica de trabajo interno y de interrelación, tanto con las entidades locales asociadas a la FAMP, a través de la participación de sus responsables políticos y técnicos expertos en cada temática, como con Consejerías e Instituciones externas intervinientes en la materia regulada en cada proyecto de norma.

Con esta tarea, por tanto, se potencia el trabajo participativo que enriquece el contenido final de muchas normas autonómicas y los efectos de estas en los municipios y ciudadanía andaluza. Bellido ha resaltado "la actividad de asesoramiento y coordinación prestada por los servicios técnicos dependientes de la Secretaría General de la FAMP, que son sustento imprescindible de la labor desarrollada por el CAGL desde su creación por el artículo 57 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía de 2010".