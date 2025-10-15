La FAMP analiza el papel del envejecimiento activo en una nueva sesión del Laboratorio de los Cuidados

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en la sesión del Grupo de Trabajo de Envejecimiento Activo del Laboratorio de este miércoles, 15 de octubre. - FAMP

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado este miércoles una nueva sesión del Grupo de Trabajo de Envejecimiento Activo, enmarcada en el programa del Laboratorio de los Cuidados, con el objetivo de "seguir avanzando" en medidas para que los municipios puedan "promover la salud, la autonomía y la participación de las personas mayores", combinando tanto el conocimiento científico como la experiencia práctica.

Según ha detallado la FAMP en una nota, la sesión se inició con la bienvenida de la secretaria general de la citada institución, Yolanda Sáez, que ha valorado a los municipios como "un pilar esencial para garantizar el bienestar y la autonomía de las personas mayores".

Al hilo, Sáez ha destacado que la labor del Laboratorio de Cuidados permite "conectar la investigación científica con las experiencias reales de nuestros pueblos y ciudades".

Por su parte, el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y codirector del Grupo de Investigación Genud Toledo, Ignacio Ara, ha impartido una masterclass titulada 'El envejecimiento activo como fórmula para empoderar a la persona mayor: monitorizar la funcionalidad como reto de salud comunitaria', en la que ha afirmado que "preservar la funcionalidad física por encima de cualquier otro atributo es la base de un envejecimiento exitoso".

El investigador ha apuntado que los programas municipales "pueden ser una herramienta clave" para monitorizar y promover esa funcionalidad "combinando ciencia, tecnología y comunidad y, sin duda, para empoderar a nuestros mayores".

Esta sesión se enmarca en el Laboratorio de Innovación por la Economía de los Cuidados, una iniciativa financiada con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, provenientes del programa Next Generation de la Unión Europea, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la colaboración de la Junta de Andalucía.

Se trata de una estrategia de la FAMP para "impulsar, entre otros objetivos, la innovación en políticas locales de envejecimiento activo" y complementar las experiencias piloto que se están desarrollando en distintos municipios andaluces, entre ellos Cañada Rosal, "referente en la promoción de la salud" a través de la actividad física en el espacio público.