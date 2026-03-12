La FAMP asiste a la conferencia final del proyecto Life-Smart sobre transición energética en municipios pequeños

La FAMP asiste en Roma a la conferencia final del proyecto Life-Smart sobre transición energética en municipios pequeños. - FAMP

ROMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha participado en la 5ª reunión transnacional del proyecto europeo Life-Smart 'Apoyo a pequeños municipios para la transición energética', celebrada los días 10 y 11 de marzo en Roma (Italia). En el marco de esta reunión, se desarrolló una conferencia final que congregó a las siete entidades socias del proyecto en el palacio Villa Altieri, sede institucional de la Ciudad Metropolitana de Roma capital.

En una nota de prensa, la FAMP ha explicado que el encuentro concentró a representantes del ámbito institucional y académico con "una destacada participación presencial". Una delegación de la FAMP, acompañada por un representante técnico de la Oficina andaluza de cambio climático de la Junta de Andalucía, asistió al evento, que sirvió como espacio de balance y promoción de los resultados alcanzados.

Con el objetivo de profundizar en el intercambio de experiencias y en el conocimiento en materia de transición energética, la jornada principal se centró en la identificación de los retos y oportunidades que afrontan los municipios pequeños en este ámbito. En la primera parte del evento, la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (Cinea) presentó el programa europeo Life CET y las distintas líneas de apoyo a las comunidades locales.

A continuación, el socio líder del proyecto Life-Smart ofreció a los asistentes una visión global del recorrido de la iniciativa, sus objetivos, y las actividades desarrolladas, todo ello seguido de la exposición de los principales resultados y la explicación de las áreas piloto implementadas en los cinco países participantes, así como de una mesa redonda en la que se compartieron ejemplos y buenas prácticas en cuanto a transición energética.

En este sentido, la FAMP presentó las actuaciones llevadas a cabo en el área piloto seleccionada, que abarca los municipios jiennenses de la comarca de la Loma Occidental --Baeza, Canena, Rus, Ibros, Villatorres, Begíjar, Lupión, Torreblascopedro--, contando, además, con la participación de la ELA de El Mármol y la Diputación de Jaén, como entidad supramunicipal de referencia.

Uno de los momentos centrales de la sesión fue la mesa redonda dedicada a analizar cómo apoyar a los municipios pequeños en sus procesos de transición energética. Las intervenciones, a cargo de representantes de instituciones de los distintos países del proyecto, abordaron cuestiones clave como las fuentes de financiación disponibles para la transición energética de los municipios pequeños, el refuerzo de capacidades técnicas del personal municipal, el acompañamiento en la planificación de su transición energética, y el impulso de la cooperación intermunicipal.

En dicha mesa, la Oficina andaluza de cambio climático expuso la labor que desarrolla la Junta de Andalucía en apoyo a las entidades locales andaluzas para la elaboración de sus Planes Municipales contra el Cambio Climático, herramienta que disponen los ayuntamientos para estructurar su lucha contra el cambio climático. Se puso especialmente de relieve el respaldo técnico prestado por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, a través de la Oficina Andaluza de Cambio Climático, mediante la elaboración de las bases técnicas de los Planes Municipales de Cambio Climático para los municipios de igual o menos de 50.000 habitantes.

Con la celebración de la 5ª reunión del partenariado, el proyecto Life-Smart se aproxima a la finalización de sus trabajos. A lo largo de su ejecución, el proyecto ha permitido el intercambio de experiencias y metodologías a escala europea en cuanto a transición energética, favoreciendo un aprendizaje compartido. Asimismo, el proyecto ha puesto de relieve la importancia de la coordinación institucional, y la cooperación entre las administraciones locales, así como la necesidad de impulsar actuaciones concretas en los ámbitos de la capacitación técnica y la sensibilización.

Life-Smart 'Apoyo a pequeños municipios para la transición energética' es un proyecto que comenzó en octubre de 2023, tiene una duración de 30 meses y cuenta con un partenariado compuesto por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (España), la Agencia Regional de Energía y Medio Ambiente del Norte de Alentejo y Tajo (Portugal), la Cámara de Comercio e Industria de Niza - Costa Azul (Francia), el Área metropolitana de Roma capital (Italia), U-Sàce S.L (España), Cras SRL (Italia) y liderado por la Organización para el Desarrollo Local Anatoliki SA (Grecia).