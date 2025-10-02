La FAMP diseña una base de datos con la que digitalizar las ayudas alimentarias que se dan en Andalucía

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) está "liderando" un proceso de trabajo para diseñar y poner en funcionamiento una base de datos compartida de beneficiarios de ayudas alimentarias en Andalucía. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Federación de Asociaciones Red Andaluza de Comedores Sociales y "responde a la urgencia de digitalizar y sistematizar la información relativa a las ayudas".

Este programa está financiado con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, provenientes del programa Next Generation de la Unión Europea, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la colaboración de la Junta de Andalucía y se alinea "perfectamente" con la misión de la federación de profesionalizar, coordinar y optimizar la gestión de la garantía alimentaria en la región. "El proyecto busca resolver desafíos estructurales como la fragmentación de la información, la duplicidad en la entrega de recursos y la falta de una coordinación eficaz entre entidades", ha explicado la FAMP en una nota de prensa.

"La base de datos será una solución robusta, segura, intuitiva y escalable, diseñada para ser la herramienta central en la gestión eficiente y transparente de la ayuda social en Andalucía. Su visión es crear un ecosistema digital que facilite la coordinación entre los servicios sociales Comunitarios de los ayuntamientos y las entidades sociales de garantía alimentaria. La herramienta permitirá centralizar y unificar la información de las personas beneficiarias, optimizar la gestión de recursos para evitar solapamientos, y garantizar la trazabilidad y transparencia en la ayuda entregada", ha detallado la Federación.

La FAMP lidera este proyecto estratégico para "alcanzar una gestión más eficiente y transparente", apostando por la digitalización y sistematización de estas ayudas alimenticias, afrontando la fragmentación de la información que actualmente "se gestiona de forma manual o desorganizada" entre ayuntamientos y entidades del Tercer Sector y "buscando garantizar la trazabilidad, transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos destinados a la cobertura de necesidades básicas".

Al unificar esfuerzos y datos, "la FAMP no sólo optimiza la ayuda, sino que construye una herramienta fundamental para la inclusión social, asegurando que los recursos lleguen de manera más precisa a quienes más los necesitan y reforzando la confianza en la labor de las entidades sociales y los gobiernos locales". Esta hoja de ruta digital es "un testimonio del valor del liderazgo municipalista para generar un impacto social profundo y duradero en la vida de miles de familias andaluzas".

Esta iniciativa, según la FAMP, marca "un hito" en el municipalismo andaluz, consolidando el liderazgo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en la transformación digital de la gestión social. Más allá de la implementación tecnológica, este proyecto "simboliza un compromiso firme de la FAMP por un futuro donde la solidaridad sea más eficiente, equitativa y transparente". Además, esta herramienta quedará integrada con los desarrollos de la Historia Social Única de Andalucía, incluyendo las ayudas alimentarias como parte del itinerario social de las personas atendidas.