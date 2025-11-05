La FAMP lanza la campaña 'Haz Visible lo Invisible' para reconocer la labor de los cuidadores

Cartel de la campaña 'Haz Visible lo Invisible' de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). - FAMP

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con motivo del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, ha presentado este miércoles la campaña de sensibilización 'Haz Visible lo Invisible', una de las principales actuaciones impulsadas desde el Laboratorio de los Cuidados, con el apoyo de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Según ha detallado la entidad en una nota, el acto de presentación, celebrado en formato 'online', ha reunido a representantes de los municipios y entidades que integran el Grupo de Trabajo de Corresponsabilidad y otros miembros del Laboratorio de los Cuidados.

En contexto, la sesión se inició con la bienvenida de la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, que ha destacado que esta campaña nace con el "propósito claro" de "reconocer el valor de los cuidados y de quienes los hacen posibles, muchas veces desde el anonimato, la sobrecarga o la invisibilidad". En relación, Sáez ha afirmado que quieren contribuir "a cambiar esa mirada, a sensibilizar y generar corresponsabilidad" en ámbitos como el familiar, el comunitario y el institucional.

En este sentido, ha resaltado "el esfuerzo desarrollado por todas las entidades locales" participantes en el laboratorio para hacer posible esta campaña y les ha agradecido su compromiso, y de forma particular a las personas responsables de los municipios y a los cuidadores que con su labor diaria "hacen un gran trabajo silencioso para la comunidad".

Durante el encuentro se han compartido los objetivos, el enfoque y las piezas de la campaña, así como los vídeos testimoniales de los cuidadores reales. En concreto, la campaña se articula en torno a cuatro bloques temáticos --Tiempo, Identidad, Espacio y Voz-- que permiten "visibilizar distintas dimensiones del cuidado y de quienes lo ejercen, muchas veces en silencio".

Además, en su segunda fase, la campaña toma un enfoque más narrativo con testimonios directos que "dan voz a las personas cuidadoras" y refuerzan el mensaje de que "la corresponsabilidad es un compromiso colectivo".

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Loles López ha introducido el bloque de testimonios reales con un mensaje institucional de "reconocimiento y compromiso" con los cuidadores, y ha subrayado la importancia de escuchar y visibilizar sus voces.

Por otra parte, desde la FAMP se ha hecho un llamamiento a ayuntamientos y entidades a sumarse a la campaña y ayudar a amplificar su alcance, a través de compartir los contenidos desde sus territorios "y abriendo la conversación pública en torno a los cuidados".

Así, esta iniciativa se enmarca en el trabajo que desarrolla el Laboratorio de los Cuidados para transformar las políticas públicas desde "una mirada más humana, participativa y corresponsable", que contribuya a que los cuidados y quienes los sostienen "ocupen el lugar que merecen en la agenda institucional y social".

Este proyecto está financiado con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, provenientes del programa Next Generation de la Unión Europea, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la colaboración de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.