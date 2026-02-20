La FAMP reivindica con proyectos 'Life-Smart' y 'Bridges' el papel de las entidades locales en la transición energética

Presentación en Jerez de la Frontera (Cádiz) de proyectos Life-Smar y Bridges en los que participa la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). - FAMP

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Diego Jordano, ha presentado en Jerez de la Frontera (Cádiz) los proyectos europeos 'Life-Smart, Apoyo a pequeños municipios para la transición energética' y 'Bridges, Construyendo derechos, inclusión, democracia, sostenibilidad e igualdad para alianzas de comunidades energéticas solidarias', en los que participa la FAMP como entidad socia, en el evento 'Instrumentos jurídicos y financieros en el impulso de las comunidades energéticas' organizado por la Agencia Andaluza de la Energía.

Según han informado este viernes desde la FAMP en una nota, la jornada se ha consolidado como "un espacio clave para el análisis del estado actual y las perspectivas futuras del desarrollo de comunidades energéticas en Andalucía, con especial atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad y destacando los instrumentos financieros disponibles para su puesta en marcha".

En este marco, se presentaron los avances del proyecto 'REC4EU', gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, y se han compartido experiencias y prácticas vinculadas a la implementación de comunidades energéticas. Además, se dio a conocer el programa 'Hogares Vulnerables', destinado a la financiación de actuaciones de rehabilitación energética en viviendas de personas en situación de vulnerabilidad.

Durante el evento, se celebró una mesa redonda moderada por el jefe del Departamento de Internacionalización de la Agencia Andaluza de la Energía, Joaquín Villar, en la que se trató el papel de los ayuntamientos como "agentes dinamizadores de las comunidades energéticas", así como "la importancia de la transición energética en el ámbito local".

Jordano ha subrayado que "la eficiencia energética municipal es hoy una cuestión estratégica", al tiempo que ha advertido de que "los municipios afrontan barreras reales, como la escasez de personal técnico especializado, la complejidad normativa o las limitaciones de financiación".

Asimismo, ha defendido la necesidad de "reforzar el liderazgo y la cooperación entre administraciones", con el objetivo de "avanzar en la eficiencia energética de los servicios públicos y de apostar decididamente por las comunidades energéticas locales", lo que, según ha añadido, representa "una oportunidad clave para fortalecer la cohesión social y territorial".

De igual modo, la FAMP presentó los objetivos de los proyectos 'Life-Smart' y 'Bridges'. El primero tiene como finalidad "aumentar la capacitación técnica y organizativa de administraciones locales de pequeños municipios para facilitar la transición hacia energías más sostenibles", mientras que 'Bridges' persigue "crear alianzas locales y transnacionales que impulsen comunidades energéticas transnacionales basadas en la equidad y la solidaridad".

Asimismo, se expusieron las actuaciones llevadas a cabo en el marco de 'Life-Smart', concretadas como medidas promovidas por la FAMP para "apoyar a los ayuntamientos en materia de eficiencia energética". Entre ellas, se destacó la creación del Equipo Técnico Intermunicipal del proyecto, concebido como "un espacio clave de cooperación supralocal".

Por su parte, entre otras iniciativas, se pusieron en valor las acciones de alfabetización energética para la ciudadanía, la campaña 'on line' de sensibilización a través de las redes sociales de la FAMP, la elaboración de una Plataforma de información sobre consumo de energía en los municipios de La Loma de Jaén, y el diseño de la Estrategia Conjunta para la Transición Energética de La Loma Occidental, acompañada por la firma de un protocolo de colaboración.

Por último, y en relación con el proyecto 'Bridges', actualmente en su fase inicial, la FAMP anunció la creación de un Laboratorio de Innovación Social para el fomento de comunidades energéticas solidarias. Este espacio incluirá a los principales actores locales del área piloto, la provincia de Huelva, y permitirá desarrollar un proceso participativo de identificación de necesidades, retos y acciones.

Life-Smart 'Apoyo a pequeños municipios para la transición energética' es un proyecto que comenzó en octubre de 2023, tiene una duración de 30 meses y cuenta con un 'partenariado' compuesto por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (España), la Agencia Regional de Energía y Medio Ambiente del Norte de Alentejo y Tajo (Portugal), la Cámara de Comercio e Industria de Niza-Costa Azul (Francia), el Área metropolitana de Roma capital (Italia), U-Space S.L (España), Cras SRL (Italia) y liderado por la Organización para el Desarrollo Local Anatoliki SA (Grecia).

'Bridges-Construyendo derechos, inclusión, democracia, sostenibilidad e igualdad para alianzas de comunidades energéticas solidarias' es un proyecto financiado por la UE en el marco del programa CERV (Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores), liderado por el municipio de Borgiallo (Italia), y con un 'partenariado' compuesto por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (España), el Consorcio Intermunicipal de Servicios Sociales y de Bienestar Ciss 38 (Italia), la Unión de Montaña del Valle del Orco y Soana (Italia), el municipio de Preili (Letonia), Usbbla-Unión de Autoridades Locales Búlgaras del Mar Negro (Bulgaria), y, como entidades asociadas, la Fundación Comunidad Energética Renovable y Solidaria Fervores (Italia), la Agencia Andaluza de la Energía (España) y Black Sea Energy Cluster-BSEC (Bulgaria).