Cajasol da nombre al Baloncesto Femenino Sevilla tras un acuerdo entre ambas entidades

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y la presidenta del Club Baloncesto Femenino Sevilla, Susana Otero, han firmado un acuerdo de colaboración por el cual el equipo pasará a denominarse oficialmente Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino.

Según ha informado la fundación en una nota de prensa, este convenio supone un importante respaldo al baloncesto femenino andaluz y refuerza el compromiso de la Fundación Cajasol con "el deporte, el talento local y los valores que este promueve".

La colaboración tiene como objetivo principal "fomentar el desarrollo del baloncesto femenino en Sevilla y en toda Andalucía, consolidándolo como una herramienta clave para la promoción de la vida saludable, la transformación social y la superación de desigualdades", ha destacado la fundación.

Con este nuevo impulso, han añadido en dicho comunicado, "Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino afronta una nueva etapa, de la mano de la Fundación Cajasol, marcada por el compromiso, el crecimiento y la consolidación de un proyecto deportivo que trasciende lo puramente competitivo, apostando por la inclusión, la igualdad y la excelencia".