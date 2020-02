El Centro Cultural CajaGranada (Granada) acoge la exposición 'El cuerpo en la mirada', dedicada a Ángeles Agrela

Publicado 11/02/2020 16:17:10 CET

En la mañana de este martes ha quedado presentada la gran exposición para el invierno y la primavera en el Centro Cultural CajaGranada, en colaboración con la Fundación Cajasol: 'El cuerpo en la mirada', dedicada a la obra más reciente de Ángeles Agrela, artista jiennense afincada en Granada.

Según ha informado la fundación en una nota de prensa, la muestra, que estará abierta hasta el 19 de abril, fue presentada a los medios de comunicación por la propia artista y acompañada por la presidenta de CajaGranada Fundación, María Elena Martín-Vivaldi, la subdirectora de cultura y acción social de la Fundación Cajasol, Gloria Ruiz y el comisario de la exposición, Juan Ramón Rodríguez-Mateo.

Durante la presentación, Martín-Vivaldi ha destacado la importancia de la colaboración con la Fundación Cajasol en la difusión de la cultura por toda Andalucía y el papel de la Facultad de Bellas Artes de la UGR, con artistas surgidos de sus aulas triunfando por todo el mundo.

Sobre la obra de Ángeles Agrela, ha señalado que "es una maravilla. La sigo desde hace muchos años y es increíble cómo se supera cada día. En concreto, esta exposición representa un momento muy importante en el imaginario femenino, con muchas obras en las que el cuerpo no se ve, pero se adivina. Es muy emocionante, por lo que le quiero dar mi más sincera enhorabuena a la artista".

Agrela ha comenzado su intervención "agradeciendo a CajaGranada Fundación y a la Fundación Cajasol por esta exposición en un espacio tan espectacular".

"Granada es la ciudad donde vivo desde hace muchos años y es muy satisfactorio exponer en ella. Me gustaría ver este momento por un agujero en el tiempo, hace 20 años, tanto por la sala como por las instituciones que lo hace posible y, también, por la propia evolución de mi trabajo. El trabajo evoluciona. Eres lo que has vivido y lo que has recogido. Y las personas e instituciones que te han apoyado y confiado en ti", ha asegurado.

La artista ha explicado que la exposición hace un "recorrido temporal de cuatro años, enlazando con 'El favor de las bellas', que data de 2016. Es una investigación sobre el papel de la mujer en la historia del arte y cómo ha sido representada por los hombres".

"Una obra subversiva con una mirada de género hacia la pintura, pero también hacia la imagen de la mujer transmitida por la publicidad y las redes sociales. Una muestra repleta de ambigüedad que reflexiona sobre cómo generar una imagen de la mujer diferente a la heredada desde los citados museos, pero también desde la publicidad y las propias redes sociales", ha insistido la artista.

Ruiz, en representación de la Fundación Cajasol, ha mostrado su satisfacción por producir esta nueva exposición en colaboración con CajaGranada Fundación, en una de las salas más espectaculares de Andalucía y en la que, en concreto, la obra de Ángeles Agrela luce en todo su esplendor.

El comisario de la exposición, Juan Ramón Rodríguez-Mateo, ha señalado que su labor no es muy necesaria en casos como éste "porque la obra de Ángeles Agrela se explica sola".

"El arte, además de emocionar inteligentemente, debe tener las claves para su entendimiento e interpretación. No hay cartelas ni textos en la pared. Invita a ser vista y disfrutada, pero también plantea interrogantes. Abre puertas y plantea preguntas al espectador. Abre partes de nuestra mente que muchas veces no sabemos que están ahí. Detrás de esas miradas y esos cuerpos, hay aspectos que nos hablan a cada uno de nosotros", ha declarado.

EL CUERPO EN LA MIRADA

Rodríguez-Mateo ha explicado que esta exposición no es una apuesta, ni una propuesta, sino una invitación. Con cincuenta años hay (en la mayoría de los casos) un largo camino lleno de cuerpos en las cunetas: cuerpos dormidos, bellos cuerpos, cuerpos sin rostro, cuerpos de revista, cuerpos destrozados, cuerpos sin piel, cuerpos extremos, vidas sin cuerpo, cuerpos descoyuntados, el propio cuerpo, cuerpos heroicos, cuerpos desaparecidos, cuerpos camuflados, cuerpos como excusas... media vida como un cuerpo, que siempre es el de Ángeles Agrela.

En esta exposición, Ángeles ha querido camuflarse, saltar a un vacío que era ella misma, desapareciendo en un desigual combate contra nada. Pero la mirada de las bellas marca un camino incierto a quien lo quiera seguir: el de las preguntas: ¿qué vida te queda?, ¿quién verá tu belleza?, ¿de quién se dirá que eres?

Nacida en 1966 en la ciudad jiennense de Úbeda, Ángeles Agrela ha residido en Nápoles, La Habana, Berlín y Granada, en cuya Facultad de Bellas Artes cursó estudios y se licenció.

Es una artista multidisciplinar que trabaja con el tejido, el vídeo, la fotografía, la pintura, el dibujo y la obra gráfica. Su proceso creativo normalmente sigue una línea argumental y un grupo de obras va dando paso a otras como partes de una misma historia. Su trabajo siempre ha estado muy relacionado con el cuerpo y trabaja siempre con referencias al propio arte, o al hecho de ser artista, o qué tipo de artista.

Desde 1994, Ángeles Agrela ha celebrado más de treinta y cinco muestras individuales tanto en galerías privadas de España y Holanda como en Instituciones públicas de Italia, Francia, Alemania y España. También ha colaborado en exposiciones colectivas en Suiza, México, Berlín, Miami o Brasil, Nueva York.

Ha recibido diversos galardones a lo largo de su carrera: Premio BMW de pintura 2015. Premio de Artes Plásticas del Gobierno de Cantabria 2010. Premio Emilio Ollero de Jaén en 2017. Premio Internacional de Pintura Focus 2017 por la obra 'Afrodita en procesión'.

Su obra se encuentra presente en colecciones como la del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla), Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa (A Coruña), Colección L*Oreal España, Colección Caja San Fernando (Sevilla), Fundación El Monte (Sevilla), Colección Cajastur (Gijón), Caja Vital Kutxa (Vitoria), Gobierno de Cantabria. Colección de Arte Contemporáneo de la UNED, Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí (Córdoba), así como en las colecciones de las Diputaciones Provinciales de Granada, Jaén, Cádiz, Málaga y Huelva.