La conferencia 'Viaje al corazón del arte' del Museo del Prado llega a Sevilla de la mano de la Fundación Cajasol

La conferencia 'Viaje al corazón del arte' del Museo del Prado llega a Sevilla. - CAJASOL

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Amigos del Museo del Prado celebra la próxima semana en la sede de Sevilla de la Fundación Cajasol un acontecimiento que sitúa a la capital andaluza "en el circuito de la alta divulgación artística nacional": la conferencia 'Viaje al Corazón del Arte', impartida por el equipo de actividades de la Fundación y que tendrá lugar en el Teatro Cajasol el 25 de febrero, a las 18,00 horas, con entrada por invitación.

"Pocas instituciones en España atesoran un conocimiento tan profundo del patrimonio pictórico universal como la Fundación Amigos del Museo del Prado", destaca Cajasol en un comunicado. Nacida en 1980 por impulso del historiador Enrique Lafuente Ferrari y un destacado grupo de representantes de distintos ámbitos de la sociedad española, su razón de ser ha sido desde el primer día "tender un puente entre la pinacoteca más importante del país y la ciudadanía: acercar el arte, hacerlo comprensible, convertirlo en una experiencia viva y accesible".

En la actualidad, más de 44.000 particulares, empresas e instituciones respaldan esa misión, configurando una de las redes de mecenazgo cultural más sólidas de nuestro país. Su contribución al mundo del arte le ha valido reconocimientos como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1996) o la Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (2003).

Pero más allá de las distinciones, es su vocación didáctica la que revela el alcance real de su trabajo: centenares de cursos impartidos, miles de alumnos formados, más de un millar de becas concedidas y cientos de profesores y especialistas involucrados en una labor que ha transformado la manera en que generaciones de personas se relacionan con el arte.

De este modo, 'Viaje al Corazón del Arte' propone un recorrido que trasciende la conferencia convencional. Los asistentes podrán descubrir los secretos, los relatos escondidos y la grandeza técnica de obras que han definido siglos de creación artística. "Una oportunidad singular para contemplar piezas admiradas en todo el mundo desde la perspectiva privilegiada de quienes dedican su actividad al estudio en profundidad de la colección permanente del Prado".

La celebración de este encuentro en el Teatro Cajasol Sevilla responde al compromiso de la Fundación Cajasol "con la promoción de la cultura y el acceso ciudadano a propuestas de máxima excelencia". En este sentido, "traer hasta Sevilla una iniciativa de este calibre refuerza la determinación de la institución por estrechar lazos entre los grandes centros culturales de España y el público andaluz, democratizando el disfrute del arte sin renunciar al más alto nivel de rigor y calidad".