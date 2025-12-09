La Fundación Cajasol acoge este miércoles en Huelva un encuentro literario con María Coronado

La escritora onubense María Coronada. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol acoge este miércoles un encuentro literario con la reconocida escritora onubense María Coronado, que presentará su último libro, 'El descubridor de sueños' (Pábilo Editorial), y analizará su amplia trayectoria literaria.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la cita es a las 19,30 horas en la sede onubense de la Fundación Cajasol donde el público asistente podrá disfrutar de un encuentro cercano con una de las autoras más versátiles de la literatura onubense.

Durante el evento, organizado por el periódico Tinto Noticias con la colaboración de la Fundación Cajasol, la escritora conversará con el director de Pábilo Editorial, Joaquín Cabanillas, editor también de otras publicaciones de Coronado como 'La profecía', 'La luna huele a pólvora gastada' o 'Estío, el paso del tiempo'.

Su último libro, 'El descubridor de sueños', demuestra una vez más la versatilidad literaria de María Coronado, "tan capaz de crear un universo mágico con la literatura fantástica como de conmover con el verso en el género poético, tras lo que ahora da un nuevo salto en su capacidad creadora pasando a la novela costumbrista".

"Mar recuerda el verano en el que cumplió doce años y la llegada a Los Guzmanes, la pensión que regenta su madre, de un misterioso personaje que transformará las vidas de todos sus habitantes", indica la sinopsis de la obra.

En ella, el sur, la canícula, el latido del mar, los secretos familiares y las aventuras infantiles conviven en una historia de mujeres valientes y empoderadas donde sus protagonistas luchan por la libertad, el amor y el derecho a soñar, una novela costumbrista que lleva al lector a lugares impregnados de sal y dondiego de noche.

SOBRE MARÍA CORONADO

La prosa y la poesía conviven en el universo literario de María Coronado (Huelva, 1969), que cuenta con numerosas publicaciones como las referidas 'La profecía', 'La luna huele a pólvora gastada', 'Estío, el paso del tiempo' o 'El descubridor de suelos', así como con diversos premios y reconocimientos literarios.

Además, en el año 2022 fue coautora en el poemario 'La Paz como derecho', de la Plataforma Poetas de Huelva por la Paz, y dos años antes, en 2020, la ONCE convirtió 'La profecía. El oráculo de Sira I' en audiolibro para todos sus afiliados.

Ese mismo año también fue coautora del libro 'Confinaletra', de Pábilo Editorial, con el poema Irreal. Además, es autora de la trilogía 'El oráculo de Sira: La profecía', 'El destino de Sira' y 'El enigma del oráculo' (Pábilo Editorial).

Asimismo, María Coronado ha participado en varias antologías de relatos y poemas con la Tertulia Literaria Nuevo Horizonte de Huelva, a la que pertenece, y con la Plataforma de Poetas de Huelva por la Paz, a la que ha contribuido con sus versos en los poemarios 'Huelva es verso' y 'Poetas de Guardia'.

Entre sus reconocimientos destacan el primer premio en el certamen literario 'El arte de la literatura 2010', con el relato corto 'El espejo'; o la primera mención en la III edición de los premios 'Eduardo de Literatura 2009', de Umbrales Ediciones, con el relato 'Istanbul'. Además, en 2020 quedó finalista en el concurso internacional de cuentos Juan Carlos García Vera con el relato 'Asael'.