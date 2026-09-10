Fundación Cajasol acogerá este otoño el ciclo 'El Club de los Poetas Andaluces' con Bécquer como primer protagonista

Acto de presentación del ciclo otoñal 'El Club de los Poetas Andaluces', en la Sala Bécquer de la Fundación Cajasol - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol acogerá este próximo otoño, del 25 de septiembre al 26 de octubre, el ciclo 'El Club de los Poetas Andaluces', que se ha presentado este jueves en Sevilla y que tendrá a Bécquer como protagonista de la primera edición. Este evento cultural reunirá exposiciones, conferencias, concursos, danza, flamenco, música y conciertos en torno a la figura del poeta sevillano.

La coordinadora del ciclo, la escritora Eva Díaz Pérez, se ha congratulado por la puesta en marcha de la iniciativa y confiada en que Sevilla "haga suya esta propuesta" por varios motivos, entre ellos, por su duración, "un mes prácticamente, y eso es fantástico". "Estoy convencida de que esta cita se convertirá en un clásico del otoño".

De su lado, Fernando Trias de Bes, que también forma parte del equipo de coordinadores junto a Alberto Frías, ha remarcado el carácter polifacético del poeta sevillano. "Evidentemente, la poesía es el eje del ciclo, pero Bécquer fue periodista, empresario, dibujante y un grandísimo crítico musical: un fuera de serie".

En su opinión, además de su extensa obra literaria, con la célebre obra de 'Rimas y Leyendas', tiene una producción periodística "impresionante", así como una prosa "muy desconocida, de un nivel increíble y extraordinario". Entre las muchas anécdotas que rodean a este genio de las letras, "él intentó impulsar la primera mutualidad para periodistas cuando veía que sus amigos periodistas morían y quedaba desamparada tanto la viuda como los hijos, y al Ateneo de Madrid acudieron 200 escritores convocados por Bécquer al respecto".

Por su parte, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha valorado la puesta en marcha de esta nueva iniciativa cultural, "presentada, precisamente, en la sala que lleva su nombre, en la que todos los días encontramos a decenas de jóvenes estudiando, lo que nos produce una satisfacción enorme".

Pulido ha recordado los "cuatro pilares" de la fundación: la cultura, la acción social, el emprendimiento y, últimamente, también el patrocinio y el apoyo a actividades deportivas. En este sentido, ha subrayado la apuesta importante por el primero de ellos y ha destacado que una institución andaluza como la Fundación Cajasol está representada en Madrid.

"Estamos en el Patronato de la Fundación Real Academia de la Lengua y del Teatro Real, en el de la Residencia de Estudiantes, en la junta directiva de Amigos del Museo del Prado, y en el Patronato de la Fundación Reina Sofía", ha citado, entre otros muchos organismos vinculados de un modo u otro a Cajasol.