La Fundación Cajasol adquiere una Inmaculada del pintor sevillano Ricardo Suárez

Publicado 05/12/2018 14:46:24 CET

SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha presentado una Inmaculada del pintor sevillano Ricardo Suárez, una obra con la que la institución enriquecerá su patrimonio pictórico. Se trata de una interpretación pictórica de la iconografía de la Inmaculada, motivo recurrente en la ciudad de Sevilla a lo largo de los siglos.

Durante la presentación de la obra, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha explicado que hace unos meses el artista le propuso hacer esta obra para los fondos históricos de la institución, "y no le pudimos decir que no por muchas razones: Murillo es Sevilla, las Inmaculadas son las que más representan la identidad e idiosincrasia de la ciudad y Ricardo lleva muchos años trabajando con nosotros en esta casa".

"Además, conozco a poca gente que conozca tan bien la ciudad como Ricardo Suárez, lo que te ayuda para que en tu tratamiento de las cosas no partas de un diagnóstico que no es de los más acertados", añade Pulido, quien ha dicho que la fundación albergará esta obra, pero no ha sabido precisar el lugar. Su adquisición ha tenido lugar en el marco de la celebración de los 400 años del nacimiento del pintor Bartolomé Esteban Murillo.

Antonio Pulido ha añadido también que la Fundación Cajasol "tiene empeño en artistas locales y contemporáneos" para seguir ampliando su colección, que en el futuro se expondrá de forma permanente en la planta baja de la sede de la entidad en Sevilla. Asimismo, ha destacado que en enero, la planta primera de la fundación acogerá una exposición con "otro enfoque de Murillo".

Por su parte, Suárez ha subrayado que pintar la Inmaculada "fue una obsesión desde pequeño", al tiempo que ha apuntado que esta obra "está dentro de los parámetros clásicos" pero "sin alejarse" de aquellos de su obra creativa como la aparición del río Guadalquivir, "eje vertebrador de Andalucía".

La visión que en esta obra se ofrece es una interpretación contemporánea de la iconografía de la Inmaculada Concepción donde el autor se ha inspirado en el texto del Apocalipsis que dice "aparecerá una mujer revestida de sol con la luna bajo sus pies". El autor ha querido que el retrato sea el de una mujer, no es de una niña como tradicionalmente se venía haciendo.

Al acto de presentación han acudido, entre otros, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez; la presidenta del PP sevillano, Virginia Pérez; el cabeza de lista de Vox por Sevilla al Parlamento, Francisco Serrano; el delegado especial del Estado en la Zona Franca, Alfredo Sánchez Monteseirín; o el periodista Carlos Herrera.