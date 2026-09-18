La Fundación Cajasol en Huelva organiza la próxima semana un encuentro con poetas de Huelva y Ucrania

Cartel del encuentro entre poetas de Huelva y de Ucrania en la Fundación Cajasol. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Huelva ha organizado para el 22 de septiembre un encuentro de poetas onubenses y de Ucrania para "reivindicar la paz y la justicia internacional". Además, la próxima semana en el Gran Teatro tendrá lugar el concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, la Coral Polifónica de la Catedral de La Merced y el Coro de Campanilleros Virgen de la Cinta para conmemorar el 625 aniversario del hallazgo y puesta al culto de la Virgen de la Cinta.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el 22 de septiembre, a las 19,00 horas, la sede de la fundación acogerá un encuentro poético con voces de Huelva y de Ucrania, "un crisol de palabras para decir lo que las bombas nunca podrán explicar".

Así, entre las poetas ucranianas que participarán estarán Olha Ivanyuk, Olha Kytsia, Liudmyla Lubynets, Polina Luchko, Oksana Slupska e Iryna Spiridonova, además, se sumarán algunos miembros de la Asociación Poetas de Huelva por la Paz.

El objetivo del encuentro es "reivindicar la paz y la justicia internacional a través el poder del verso, de la poesía, de la continuidad de la vida cotidiana, de la cultura como herramienta contra la guerra, a favor de la Paz".

Además, acompañará a la lectura poética, y permanecerá después en la fundación, la exposición de dibujos de niñas y niños de Ucrania, de entre siete y 14 años. Un total de 30 obras que retratan los horrores de la guerra, pero "también el poder de la esperanza y la fuerza de esas nuevas generaciones que necesitan disfrutar de una infancia y juventud en paz". La entrada es libre hasta aforo permitido.

CONCIERTO DE LA CINTA

Por otro lado, el 24 de septiembre, a las 21,00 horas, el Gran Teatro acogerá el concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, la Coral Polifónica de la Catedral de La Merced y el Coro de Campanilleros Virgen de la Cinta para conmemorar el 625 aniversario del hallazgo y puesta al culto de la Virgen de la Cinta.

Las entradas para asistir a este evento son gratuitas y pueden recogerse a partir del lunes 21 de septiembre en la taquilla del Gran Teatro en su horario habitual.

CLUB DE LECTURA VIVA

Por otro lado, el próximo lunes, 21 de septiembre, comienza la primera cita de la segunda temporada del Club de Lectura Letra Viva, coordinado por Estrella Villalba. En colaboración con Librería Saltés, continúa este club de lectura que ya emprendió la pasada temporada en la que se propone una cita mensual en torno a una lectura designada.

La primera cita es el día 21 de septiembre con 'Abel' de Alessandro Baricco, posteriormente, el 13 y 14 de octubre será el turno de 'Majareta' de Juan Manuel Gil; 'La muerte y la primavera' de Mercé Rodoreda será el 16 y 18 de noviembre; y 'Vamos a morir todos' de Emily Austin, el 14 y 16 de diciembre.

Todos aquellos que quieran participar en el ciclo de lectura debe inscribirse en confirmacioneshuelva@cajasol.com ya que las plazas son limitadas.