La Fundación Cajasol lidera un acuerdo para garantizar una cantera de baloncesto de élite en Sevilla

SEVILLA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol, el Ayuntamiento de Sevilla y el Caja 87 baloncesto acuerdan garantizar el baloncesto de formación de élite en Sevilla. Tanto Caja 87 como Fundación Cajasol y Ayuntamiento se Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes-- han querido dar un paso al frente --tras la preocupación creciente en las últimas 24 horas-- sobre la continuidad de una de las mejores canteras de España, tranquilizando tanto a los propios chavales como a sus padres.

La Fundación Cajasol, presidida por Antonio Pulido, lidera una alianza "para garantizar que Sevilla siga contando con las mejores posibilidades de formar jugadores de baloncesto"; así lo han acordado los tres actores principales Ayuntamiento de Sevilla, Cajasol y el Caja 87 Baloncesto, con el objetivo de lograr que los jugadores de mayor nivel baloncestístico puedan seguir contando con los mejores entrenadores y un equipo profesional en el que mirarse como espejo de futuro.

Esta cantera se basa en cuatro pilares fundamentales según Cajasol, aportar jugadores al primer equipo de Caja 87, reforzar los entrenamientos del cuadro profesional, promover los valores saludables del baloncesto e impulsar la imagen de la Fundación Cajasol como garante del baloncesto de formación en la Provincia de Sevilla y en la capital. Además, bajo estas premisas, "todas las decisiones en la etapa formativa tienen a los pequeños jugadores en el centro, para que además de cumplir los objetivos deportivos continúe su crecimiento personal", han añadido.

Con este acuerdo los jugadores seguirán compitiendo al máximo nivel del baloncesto sevillano, andaluz, y español.

El alcalde de Sevilla, José Luís Sanz, "muy sensible a esta situación que afecta a esta cantera de élite, ha movilizado esfuerzos para impulsar esta alianza que ha recibido el apoyo de la Fundación Cajasol y de Caja 87".

Conforme a esa filosofía, la Fundación Cajasol "da un paso adelante en estos días para garantizar que los mejores jugadores que hay en toda la provincia puedan seguir su formación baloncestística en Sevilla, con el espejo de un equipo profesional con grandes aspiraciones".