Huelva.- Cultura.- El onubense Fernando Bazán presenta su espectáculo musical 'Ruan: Confesiones en el no lugar'

El artista onubense Fernando Bazán presenta este viernes en el Gran Teatro su nuevo proyecto multidisciplinar 'Ruan: confesiones en el no lugar', un original espectáculo musical que arrancará a las 21,00 horas.

La última propuesta del artista es un espectáculo musical de rock y perfopoesía con cornetas, música de capilla y una dosis mínima de humor negro, en el que intervienen más de una veintena de músicos: una banda de rock, una sección de viento metal con cornetas y la capilla musical Gólgota. Además, el show contará con la colaboración del artista onubense Mon Domínguez, cantante de la banda de rock Visión Sonora, que acompañará a Fernando Bazán en una de las canciones.

'Ruan: confesiones en el no lugar' es un monólogo en el que Fernando Bazán se convierte en William Martin que, desde un 'no lugar' imaginario, se descubre de su particular máscara y reflexiona haciendo un breve repaso por su vida contradictoria, planteando sus dudas existenciales y confesando sus miedos e intimidades más ocultas.

Éste es un proyecto que engloba tres disciplinas fundamentales interconectadas entre sí como son la poesía, la música y la escena. Todas y cada una de ellas cumplen su función, según el contexto en el que se encuentren, ya que se puede leer en formato físico como un libro, se puede escuchar en soporte fonográfico digital como un disco, y se puede participar de la experiencia de su representación en directo presenciando el espectáculo musical y visual.

El espectáculo se estrenó el pasado 10 de octubre en el Teatro Central de Sevilla, dentro de la V edición del Festival Internacional de Poesía 'Perfopoesía', cosechando un notable éxito y siendo bien recibido por la crítica. Ahora llega a Huelva, donde se espera una cálida acogida para esta propuesta que el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Manuel Remesal, ha calificado de "original, valiente y controvertida". Las entradas pueden comprarse de forma anticipada en la taquilla del Gran Teatro y en huelvaticket.com, al precio de diez euros.

Fernando Bazán nació en Huelva en 1986. Ha publicado dos discos: 'Vicio-Vertedero' (2011) y 'Ruan: confesiones en el no lugar' (2014). Aparece en varias antologías literarias y discos recopilatorios y ha participado en festivales de poesía y música por todo el territorio nacional.