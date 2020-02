José Moro detalla los pilares de Bodegas Emilio Moro en el desayuno del Club de Directivos Andalucía

Publicado 20/02/2020 13:58:01 CET

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bodegas Emilio Moro y Bodegas Cepa21, José Moro, ha sido este jueves el invitado de un nuevo encuentro empresarial del Club de Directivos Andalucía que se ha celebrado en la sede del Instituto de Estudios Cajasol en Tomares (Sevilla) y en cuyo marco ha detallado los pilares fundamentales de la compañía.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha sido el encargado de presentar al ponente, del que ha destacado que el "cúmulo de elementos de innovación y cambio de su trayectoria profesional y empresarial", según ha informado la organización en un comunicado.

"Ha sido el primer bodeguero elegido por la revista Forbes como uno de los cien empresarios más innovadores del mundo, ha internacionalizado su empresa familiar, incorporando un conjunto de innovaciones que la han convertido en un referente mundial", ha explicado Pulido a la par que ha elogiado que haya desarrollado "un proyecto pionero de transformación digital y haya logrado convertir su empresa en un ejemplo de innovación, creatividad y adaptación a la era digital, dentro de un sector tan tradicional como es el vitivinícola".

Tradición, innovación, responsabilidad social corporativa y pasión son los pilares fundamentales de Bodegas Emilio Moro, referente en la Ribera del Duero por sus vinos y por ser una bodega pionera en el ámbito de la innovación. Durante su intervención, Moro ha explicado que una de las claves del éxito de su empresa es que han mantenido y respetado la tradición de una empresa familiar como la que preside, que lleva en activo tres generaciones desde que fue fundada en 1932 por su abuelo.

"La clave del éxito en una empresa familiar que cuenta ya con tres generaciones es que debe tener un protocolo familiar, crecer en la cultura familiar y que, a medida que crecen las siguientes generaciones, no crezcan los egos. Las nuevas generaciones deben estar formadas, pero siempre respetando esa tradición y compitiendo sólo con los de fuera", ha detallado.

Además, ha concretado que, sin dejar de lado esa tradición, es importante que vaya de la mano con la innovación y las nuevas tecnologías. "Creo que en comunicación la innovación es fundamental. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentar desde Times Square las nuevas botellas y etiquetas de Emilio Moro, gracias a una obra de Emilio Zapata, en la que yo mismo quise participar, donde se mostraban algunos de los hitos más representativos de la cultura y el modo de ser españoles, entre ellos el vino. Es de vital importancia la forma de presentar nuestro producto al mundo y saber aprovechar las oportunidades. La pintura de nuestras etiquetas y botellas estuvieron cuatro años en ese lugar estratégico".

En relación con las nuevas tecnologías y cómo éstas podían eliminar puestos de trabajo, José Moro ha explicado que "estamos recuperando la productividad que perdíamos cuando no estaban implantadas las nuevas tecnologías y de esa forma generamos nuevos puestos de trabajo".

Por último, ha valorado el trabajo y esfuerzo de su equipo: "la suma de la marca individual de las personas que trabajan en Emilio Moro hace la marca global". Además, ha finalizado su intervención puntualizando sus tres máximas: "No hay límites, hay que aspirar al máximo; con los pies en el suelo se puede llegar al cielo, y lo único que no se consigue es lo que no se intenta".