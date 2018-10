'Letras en Sevilla' de Fundación Cajasol rescatará a los hermanos Quintero con la representación de dos de sus sainetes

Publicado 30/10/2018 15:19:31 CET

El coordinador del ciclo Arturo Pérez-Reverte ha afirmado que "la izquierda se los llevó de manera injusta" al tacharlos de franquistas

La V edición del ciclo 'Letras en Sevilla' de la Fundación Cajasol, que se celebrará el 13 de noviembre, recuperará el valor de las obras teatrales de los hermanos Quintero con la representación de 'Sangre gorda' y 'Ganas de reñir', dos de los sainetes más celebrados de los dramaturgos sevillanos.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha presentado este martes las jornadas bajo el título 'Orgullo y prejuicio: Los Quintero y Andalucía', acompañado de los actores de las obras y los coordinadores de estas, Jesús Vigorra y Arturo Pérez-Reverte.

Precisamente, ha sido el escritor quien ha explicado el origen de la elección del tema de esta edición del ciclo, que entre otras cosas se debe al objetivo de desmentir la vinculación al franquismo que se le ha atribuido a los dramaturgos sevillanos.

"El franquismo hizo suyo los tópicos de que Andalucía era España, el patio de flores, la chica tal, la señora con temperamento, el hombre tal, esa apropiación que se hizo también con los tercios, con el Cid, en fin, se apoderó de todo y le puso camisa azul a los Quintero, y eso perjudicó cuando llegó la izquierda que marginó todo lo que el franquismo había tocado y se llevo consigo también a los Quintero de manera injusta", ha relatado el escritor.

De esta forma, ha expresado que cuando el franquismo hizo 'Bienvenido Mr. Marshal' --la película-- y le puso peineta a la mujer española "se adueñó de los Quintero" y ese "reproche" al franquismo "fue realmente el culpable de que los escritores desaparecieran", así como "la estupidez de una izquierda que no supo reconocer que había debajo un material teatral maravilloso".

El escritor ha profundizado que los sainetes seleccionados para ser representados son "dos textos absolutamente feministas", un factor que ha recalcado, ya que son de los años 30 y tienen "una potencia extraordinaria". "Los Quintero, tan denostados, tan marginados, no han sido nunca franquistas", ha reafirmado Pérez-Reverte, que ha añadido que aunque las obras de estos dramaturgos hayan estado "tan situadas en el armario apolillado", tienen "dos textos de una brillantez feminista espectacular".

El escritor ha concluido afirmando que las obras de estos dos dramaturgos sevillanos no representan "andalucismo barato", y su forma de hacer humor "no es el tópico burdo, es finura, hay cultura". "Todo está tan calculado, tan finamente estudiado, que lo hace admirable; a mí todavía me conmueve", ha valorado.

Tras la intervención de Pérez-Reverte, este ha mantenido un diálogo con los actores para comentar a los presentes sus papeles en las obras. Así, respecto a la obra 'Sangre Gorda', el 'compadre' Alberto López ha hablado de su interpretación del personaje Santiago, que "va pululando a merced de la energía que le va poniendo Candelita --el otro personaje del sainete--".

Por su parte, la actriz Carmen Canivell ha asegurado que es un "orgullo enorme" poder hacer el personaje de Candelita, porque posee "chispa" y "mucha astucia", al tiempo que ha destacado que "el texto es de una grandiosidad increíble".

Respecto la actriz Eva Marcial, que representa a Martirio en 'Ganas de Reñir', ha asegurado que su personaje "toma las riendas de su vida" y, sobre todo, "es alegre cuando tiene que serlo y se enfada cuando tiene que hacerlo". "Estoy saboreando a los hermanos Quintero y espero que ustedes los saboreen con nosotros", ha puntualizado.

El 'compadre' Alfonso Sánchez, que representa a Julián en la misma obra, ha reseñado que cuando cogió los diálogos de los sainetes se acordó del origen de sus inicios en la carrera teatral y "lo que se decía en las escuelas, lo que se tenía que estudiar", para afirmar que "la carpintería teatral --de los Quintero-- está a la altura de joyas del pasado".

El ciclo 'Letras en Sevilla' de la Fundación Cajasol se celebrará el 13 de noviembre a las 19,30 horas en el patio central del edificio de la fundación en la Plaza de San Francisco. Tras la representación de las dos obras, se realizará un mesa redonda con la participación de Genma Cuervo, Emilio Gutiérrez Caba, Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra.

La entrada es gratuita hasta completar el aforo, aunque la fundación ha requerido la cogida previa de las invitaciones en taquilla en la calle Francisco Bruna, número 1, y ha recordado que está se puede hacer por teléfono llamando al 954 50 82 00 o al 954 50 82 13.