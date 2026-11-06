La programación de 'Los Gozos de Diciembre' presenta en Sevilla patrimonio, tradición y experiencias inmersivas

Presentación de 'Los Gozos de Diciembre' en Sevilla - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha presentado este viernes, 6 de noviembre, una nueva edición de Los Gozos de Diciembre, un programa cultural y navideño de la entidad que este año acogerá música, tradición, patrimonio, experiencias inmersivas, actividades familiares y propuestas para todos los públicos del 4 de diciembre al 5 de enero.

Según ha informado la Fundación en un comunicado, destacan la experiencia inmersiva 'Más allá de la ilusión. Houdini, un musical mágico', el tradicional Belén de la Fundación Cajasol y una destacada programación musical que contará con nombres como Pastora Soler, Estrella Morente, Argentina, Chico Pérez o Farruquito.

Durante la presentación, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha destacado que "Los Gozos de Diciembre forma parte ya de la tradición navideña de muchas familias. Es una programación concebida para compartir, descubrir, emocionarse y disfrutar de la cultura en compañía, manteniendo vivas nuestras señas de identidad y creando nuevos espacios para el encuentro y la convivencia".

La edición de 2026 volverá a extenderse por todas las sedes de la Fundación Cajasol. "De Sevilla a Cádiz, pasando por Jerez, Córdoba y Huelva, Los Gozos de Diciembre ofrecerá una agenda cultural y familiar que mantiene viva la esencia de la Navidad andaluza, reforzando el compromiso de la Fundación con la difusión de nuestras tradiciones y el acceso a la cultura", ha concretado la organización.