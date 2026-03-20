'El Relicario Cofrade', guía de la Semana Santa cordobesa, cumple una década

Presentación de 'El Relicario Cofrade'. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Córdoba ha presentado la décima edición de 'El Relicario Cofrade', el programa de mano de la Semana Santa cordobesa que se ha convertido en una herramienta imprescindible para los cofrades de la ciudad. Lo que hace una década nació, en palabras de sus fundadores, como "una idea loca y utópica de cuatro amigos cofrades en la cocina de una casa de campo en La Carlota" alcanza su décimo aniversario con 15.000 ejemplares gratuitos que ya pueden recogerse en la sede de la entidad en Ronda de los Tejares, 32.

Según ha indicado la fundación en una nota, el acto de presentación ha contado con la presencia de la segunda teniente de alcalde y delegada de Gestión, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos; el concejal del Grupo Municipal Socialista, Ángel Ortiz; Manuel Millán, hermano mayor de la Hermandad del Descendimiento, cuyo Misterio protagoniza la portada de esta edición, y Juan Manuel Carrasco, delegado de la Fundación Cajasol en Córdoba.

La publicación, elaborada por la Asociación El Relicario Cofrade con el respaldo de la Fundación Cajasol, va mucho más allá de un programa de mano convencional. Sus 84 páginas ofrecen un retrato pormenorizado de las 47 hermandades que realizan estación de penitencia en la capital cordobesa, con información detallada de cada una de ellas: número de hermanos, composición del cortejo, distancia del recorrido, velocidad media, acompañamiento musical, estrenos y labor social.

Entre los datos que revela esta edición destaca el notable crecimiento del tejido cofrade cordobés. La Semana Santa de Córdoba moviliza un total de 36.714 hermanos, con 14.906 personas en los cortejos y 10.268 nazarenos en la calle. Las hermandades recorren en conjunto 186,16 kilómetros a lo largo de casi 291 horas de estaciones de penitencia. La Hermandad de la Sentencia encabeza el crecimiento en número de hermanos desde 2016, con un incremento del 60,8%, seguida de la Entrada Triunfal, que ha duplicado su cortejo en una década.

La guía incluye, además, un análisis del seguimiento en Instagram de cada hermandad, con datos comparativos entre 2025 y 2026 que reflejan el creciente interés digital por la Semana Santa cordobesa. El total acumulado de seguidores de las 47 hermandades asciende a 226.749 cuentas.

La portada de esta edición aniversario está firmada por el artista sevillano Pablo Moreno Jiménez, que ha situado como eje central el Misterio de la Hermandad del Descendimiento de Córdoba. En ella, ha "querido plantear una lectura clara y frontal, donde el misterio aparece como pieza única, guardado en un relicario", ha explicado el autor, que ha trabajado con tonos terracota rojizos que establecen "un vínculo directo con la ciudad de Córdoba, con su arquitectura, sus muros y, especialmente, con los arcos de herradura que forman parte de su identidad visual".

La décima edición incorpora además un completo cuadro histórico de estaciones de penitencia realizadas, suspendidas y con incidencias entre 2006 y 2025, así como una comparativa de la evolución de los horarios de la Semana Santa cordobesa desde 1968 hasta la actualidad.

El programa de mano recoge igualmente la programación de los Tramos de Cuaresma organizados por la Fundación Cajasol en Córdoba, que este año incluyen exposiciones, conferencias, talleres, conciertos, visitas guiadas y una nueva edición de los Premios Gota a Gota, entre otras actividades que se desarrollarán entre los meses de marzo y abril.

Los ejemplares pueden retirarse de forma gratuita en la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba de lunes a sábado en horario de 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas.