La revista 'Ánfora Nova' presenta en Córdoba el monográfico 'Federico Mayor Zaragoza. Legado de Paz'

Presentación del monográfico 'Federico Mayor Zaragoza. Legado de Paz'. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha acogido en Córdoba este pasado jueves la presentación del nuevo monográfico de la revista literaria 'Ánfora Nova', titulado 'Federico Mayor Zaragoza. Legado de Paz', una obra de trascendencia internacional que celebra la figura de uno de los españoles más universales y comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos.

Tal y como ha indicado la Fundación Cajasol en una nota, la publicación, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Córdoba (UCO), el Ministerio de Cultura y la propia fundación, recoge inéditos, manuscritos, poemas, artículos, semblanzas y cartas del propio Mayor Zaragoza, así como de escritores, intelectuales y personalidades del ámbito nacional e internacional, entre los que figuran galardonados con el Nobel, el Cervantes y el Princesa de Asturias.

En el acto han intervenido Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado; Manuel Torralbo, rector de la Universidad de Córdoba; Federico Mayor Menéndez, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid e hijo de Federico Mayor Zaragoza; y José María Molina, director de Ánfora Nova.

Molina ha subrayado el alcance de esta publicación, dedicada a quien considera "uno de los españoles más universales y más comprometidos con la Paz y con los Derechos Humanos a nivel mundial", y ha resaltado que la obra refleja las señas de identidad de la revista: "la pluralidad y el eclecticismo de sus contenidos, así como su compromiso ético y estético con los valores sociales universales".

Por su parte, el rector, Manuel Torralbo, ha manifestado que "el legado imprescindible de Federico Mayor Zaragoza es mucho más que repasar una biografía excepcional" y ha recordado que su paso por la Universidad de Córdoba no fue el de un visitante ilustre, sino el de un hermano mayor que venía a compartir una misión común. "Hoy que su voz ya no nos acompaña físicamente, deben resonar más claras sus ideas, que nos comprometen a no callar, a no conformarnos, a seguir trabajando por el renacimiento moral y cívico que él defendía", ha afirmado.

Por otro lado, Federico Mayor Menéndez ha agradecido, en nombre de su madre y de toda la familia, la iniciativa de publicar este monográfico por parte de la revista literaria 'Ánfora Nova', "con la que nuestro padre mantuvo durante muchos años una estrecha relación de colaboración, cimentada sobre el aprecio y la amistad con sus impulsores" y ha explicado que "en sus distintas facetas de científico, de poeta, al frente de la Unesco o de la Fundación Cultura de Paz, nuestro padre procuró siempre promover la solidaridad, la dignidad y valores del ser humano, la cultura de paz y la palabra como elementos indispensables de acción y de esperanza".

Por último, la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha manifestado su satisfacción y su alegría por poder participar en la presentación de este significativo monográfico, en el que se incluye también un primer prólogo de su autoría, expresando sobre el homenajeado que "en el vasto jardín de la palabra comprometida, florece la figura de Federico Mayor Zaragoza, hombre de ciencia y conciencia, poeta de la paz y arquitecto del diálogo, su voz no tardó en alzarse como canto firme frente al estruendo de las injusticias. Bioquímico de formación, cultivó también el alma de los pueblos, trazando puentes entre la razón y la esperanza", ha apostillado.

UN MONOGRÁFICO CON FIRMAS DE ALCANCE MUNDIAL

El volumen arranca con preliminares de Carmen Calvo; Miguel Ángel Moratinos, exministro de Asuntos Exteriores; Miquel Iceta, embajador delegado permanente de España en la Unesco y exministro de Cultura; Sami Naïr; Francisca Sauquillo; Fernando Arrabal; Manuel Torralbo; Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y Federico, Ángeles y Pablo Mayor Menéndez, hijos de Federico Mayor Zaragoza.

La obra incorpora, además, pórticos con textos manuscritos y cartas inéditas de los premios Nobel de la Paz Nelson Mandela, Mijaíl Gorbachov, Rigoberta Menchú, Yasser Arafat, Shimon Peres e Isaac Rabin, junto con las aportaciones de Bill Clinton, Mary Robinson, Edgar Morin, Ingeborg Breines, Mario Soares y José Saramago, entre otros.

El apartado artístico del monográfico cuenta con ilustraciones de creadores plásticos como Fernando Arrabal, autor de la portada, Rafael Canogar, Luis Feito, Tulio Reyes, Víctor Ramírez, Héctor Villarroel, Pedro Roldán, Antonio Quintana, Oswaldo Guayasamín, Francisco Escalera, Luis M. García Cruz y Marta Campos.

Federico Mayor Zaragoza, exministro de Educación y Ciencia y exdirector general de la Unesco, dedicó su trayectoria a promover la solidaridad, la dignidad humana y la cultura de paz. Bioquímico de formación, su labor trascendió el ámbito científico para abrazar la defensa de la educación como motor de transformación social, la cooperación entre pueblos y el diálogo como alternativa al conflicto. Su vinculación con la Universidad de Córdoba, que le invistió doctor honoris causa en 1993, refleja la afinidad entre su pensamiento y los valores de una ciudad histórica de encuentro entre culturas.

El acto ha reunido a un numeroso público que completó el aforo de la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba, confirmando el interés que despierta tanto la figura del autor celebrado como el trabajo editorial de 'Ánfora Nova'.