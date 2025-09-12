El Sporting pasará a llamarse Fundación Cajasol Sporting de Huelva

HUELVA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol y el C.D. Sporting Club de Huelva han firmado un convenio de colaboración que supone "un paso decisivo" en la relación histórica entre ambas entidades. El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y la presidenta del club onubense, Manuela Romero, en un acto que simboliza una firme apuesta por el deporte andaluz y, en especial, por el fútbol femenino.

Como muestra de este "compromiso renovado y fortalecido", el club pasará a denominarse 'Fundación Cajasol Sporting de Huelva'.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, este acuerdo va más allá del patrocinio deportivo, se trata de continuar apoyando el deporte como "una herramienta estratégica" para la formación integral de jóvenes y la transmisión de valores como el esfuerzo, la igualdad y el trabajo en equipo.

De este modo, Antonio Pulido destacó durante la firma que "el apoyo al talento deportivo andaluz forma parte del compromiso de la Fundación Cajasol con la sociedad", y el fútbol femenino representa "una oportunidad inmejorable para seguir avanzando en igualdad y desarrollo personal a través del deporte".

Por su parte, Romero valoró "muy positivamente" el acuerdo, ya que esta nueva etapa con la Fundación Cajasol como principal apoyo "supone un impulso histórico para nuestro club, y una gran noticia para el fútbol femenino en Andalucía".

Con este convenio, la Fundación Cajasol refuerza su papel como agente social y cultural clave en Andalucía, y se consolida como un referente en el respaldo al deporte base y profesional, en especial al deporte femenino.