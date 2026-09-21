UNIA, Grupo La Rábida y Cajasol convocan los XVIII Premios de Estudios Iberoamericanos

Imagen de archivo del presidente del Grupo La Rábida, José Ignacio García; y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, hacen entrega del Premio de Estudios Iberoamericanos La Rábida a Manuel Luis Ruiz Morales. - UNIA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía, el Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida (GUILR) y la Fundación Cajasol han convocado los XVIII Premios de Estudios Iberoamericanos La Rábida, con los que se reconoce la excelencia investigadora del profesorado y del alumnado de posgrado de las universidades integradas en el Grupo.

Según ha indicado la UNIA en una nota de prensa, la nueva edición cuenta con una dotación global de 18.000 euros, distribuidos en seis modalidades, y mantiene abierto el plazo de presentación de candidaturas hasta el 15 de noviembre. Los premios se conceden en régimen de concurrencia competitiva y se estructuran en dos modalidades: mejor tesis doctoral y mejor trabajo fin de máster oficial. Cada una de ellas cuenta con tres categorías, vinculadas a las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas, Científico-Técnicas y Humanidades.

De este modo, cada tesis doctoral premiada recibirá 4.000 euros y cada trabajo fin de máster, 2.000 euros. El jurado, constituido por los miembros del Comité Ejecutivo del GUILR, podrá otorgar además uno o dos accésits para distinguir a los finalistas de mayor calidad, sin compensación económica. Los trabajos son de tema libre dentro de cada área, si bien se valorará preferentemente la atención a problemas o cuestiones que afecten de forma particular a Iberoamérica.

De este modo, el baremo otorga hasta 50 puntos a la calificación obtenida por el trabajo y completa la valoración con el marco teórico y metodológico, el grado de innovación y originalidad, el impacto científico, social, económico o cultural, su repercusión en América Latina y los indicios de calidad objetivos, medidos a partir de las publicaciones derivadas y de las citas recibidas.

En este sentido, podrán optar a estos galardones los investigadores que acrediten documentalmente su pertenencia al profesorado o al alumnado de posgrado de alguna de las universidades miembros del GUILR. Los trabajos habrán de ser inéditos, y deberán haberse defendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

La presentación se realiza en grupolarabida@grupolarabida.org , antes de las 23,59 horas del 15 de noviembre, mediante tres documentos: el texto de la tesis o del trabajo fin de máster, los datos del autor y la memoria de indicios de calidad, que incorpora dos resúmenes de 500 palabras sobre el planteamiento de la investigación y su impacto.

XVII EDICIÓN

La anterior convocatoria de Premios de Estudios Iberoamericanos La Rábida reunió 115 candidaturas y se resolvió con seis galardonados de España, México y Colombia. Así, se reconocieron estudios sobre salud ósea en cáncer pediátrico, optimización de sistemas solares térmicos, contaminación de suelos, la influencia del cine en Pablo Picasso o el vallenato en la costa caribe colombiana.