Arrancan las obras del nuevo centro sociocultural de la Fundación Unicaja en Granada

Visita a las obras para transformar el inmueble del Rey Soler en el nuevo Centro Cultural Fundación Unicaja. - FUNDACIÓN UNICAJA

GRANADA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras para transformar el histórico inmueble del Rey Soler en el nuevo Centro Cultural Fundación Unicaja en la capital granadina han arrancado con la previsión de que abra sus puertas en otoño de 2026, ofreciendo un programa de actividades que incluirá exposiciones, ciclos de diferentes temáticas y talleres, y que busca potenciar la oferta de la candidatura a la Capitalidad Cultural Granada 2031.

El presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, y el director general de la institución, Sergio Corral, han visitado este viernes acompañados de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, los trabajos de rehabilitación de este inmueble que se recupera para el uso ciudadano.

La puesta en marcha de este nuevo equipamiento cultural es posible gracias a un acuerdo de colaboración entre la Fundación y el Ayuntamiento, que ha cedido este inmueble para su rehabilitación integral y uso como centro sociocultural durante 17 años, que podrán ser prorrogables por otros tres más.

En el espacio se desarrollará una variada programación de actividades para toda la ciudadanía. Dará cabida a exposiciones de primer nivel en colaboración con museos nacionales e internacionales; encuentros y ciclos en torno a la literatura, el pensamiento y la arquitectura, así como talleres de creación y actividades familiares.

También se celebrarán coloquios con expertos y académicos sobre la Capitalidad Cultural Granada 2031.

Este inmueble, conocido antiguamente como Casa de los Salazar y actualmente con el nombre de Rey Soler, está situado en la calle Escudo del Carmen, en el céntrico barrio San Matías. Se trata de una casa-patio señorial del siglo XVI con transformaciones posteriores del siglo XX. Es uno de los primeros palacios del Renacimiento granadino y forma parte del Patrimonio Histórico Andaluz.

Tiene tres plantas repartidas en 1.230 metros cuadrados de superficie útil y se corona con dos torreones, con las torres de flanqueo angulares características de la arquitectura doméstica granadina de la Edad Moderna.

Anteriormente ha sido sede municipal y, más recientemente, de la Fundación Andaluza de la Prensa. Este nuevo equipamiento en Granada se sumará a la red de centros propios que la Fundación Unicaja tiene en las ciudades andaluzas de Málaga, Sevilla, Cádiz, Almería, Antequera y Ronda.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que la apertura de este espacio se enmarca en la estrategia municipal de dotar a la ciudad de nuevos contenedores culturales. "Queremos una red cultural viva, descentralizada y cercana, que complemente a los grandes equipamientos y dé oportunidades a nuestros creadores y asociaciones culturales", ha subrayado.

Carazo ha agregado que "este nuevo equipamiento cultural llega para consolidar la oferta municipal para los granadinos y los que nos visitan, completando una agenda propuesta por el Ayuntamiento y la Fundación Unicaja que refuerza la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031".

UNA ALIANZA POR GRANADA

La apertura del Centro Fundación Unicaja Granada se enmarca en la alianza con el Ayuntamiento de Granada para impulsar conjuntamente proyectos culturales, sociales y de conservación del patrimonio en la ciudad.

Este acuerdo se ha materializado ya en el respaldo a eventos como 'Letras de Naturaleza. I Encuentro de Literatura de Naturaleza y Patrimonio', el Festival de Canción de Autor 'Abril para vivir', el Festival Play Granada, el Festival Ola Granada, y el Festival Fusión 2031.

El convenio refuerza la presencia de la Fundación en Granada, donde ya colabora con proyectos sociales de asociaciones locales y en eventos culturales de referencia como el Festival Internacional de Música y Danza y la temporada de la Orquesta Ciudad de Granada.

En la visita también han estado presentes el director de División de Medios y Recursos de la Fundación Unicaja, Joaquín Osuna; el concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, y el director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna.