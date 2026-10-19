Carmen Linares abre la programación del 50 aniversario del Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga

Archivo - La cantante Carmen Linares durante su actuación en la Plaza de España, a 13 de noviembre de 2023, en Sevilla, (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantaora Carmen Linares abrirá con un concierto este viernes el 50 aniversario del Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares. Una efeméride que se desarrollará hasta el mes de marzo con exposiciones, conciertos, conferencias, teatro, visitas teatralizadas, encuentros y experiencias gastronómicas.

El concierto de la cantaora comenzará a las 19,30 horas en el espacio expositivo, y tendrá entrada gratuita con reserva previa a través de la página web de la Fundación.

La programación del 50 aniversario del museo continuará el 27 de octubre con la primera conferencia del ciclo 'Miradas contemporáneas sobre la cultura popular'.

Los encuentros del ciclo tendrán lugar a las 18,00 horas en la Sala de los Barros Malagueños, que reunirá a especialistas procedentes de museos, universidades, instituciones culturales y centros de investigación para reflexionar sobre los retos actuales de la etnología, la etnografía y la gestión del patrimonio cultural.

La coordinadora del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, Sara González Cambeiro, será la encargada de abrir el ciclo con la conferencia 'El patrimonio cultural inmaterial: vulnerabilidad y resiliencia'.

El 3 de noviembre intervendrá la directora del Museo del Traje, Helena López de Hierro D'Aubarede, con 'Vestir la memoria: indumentaria, identidad y patrimonio en el Museo del Traje'.

El 4 de noviembre, Josep V. Aguilar Sanz y Sunció García Zanón, conservadores de L'ETNO, explicarán las claves de la transformación de esta institución en la conferencia 'De la "irrelevancia" a Museo Europeo del Año'.

El ciclo continuará el 10 de noviembre con Rosario Ramos Pérez, jefa de la Sección de Ephemera de la Biblioteca Nacional, y su conferencia 'Los impresos de la vida cotidiana como fuente de investigación'.

La artista Rosa Gómez participará el 17 de noviembre con la conferencia 'La mirada como método. Investigación, creación y patrimonio cultural desde la antropología visual'.

Cerrará el ciclo, el 18 de noviembre, la artista sevillana y Premio Nacional de Artes Plásticas 2026 Pilar Albarracín con su ponencia "Redescubrir lo genuino".

VISITAS GUIADAS Y REPRESENTACIONES TEATRALES

Otra de las principales propuestas será el programa de visitas teatralizadas 'Málaga contada', que se desarrollará del 29 de octubre al 4 de marzo, y que propondrá un recorrido por las salas del museo para descubrir la historia y la cultura popular malagueña a través de personajes históricos, oficios tradicionales, escenas, música y danzas.

Figuras como Narciso Díaz de Escovar, Arturo Reyes, Juan Temboury, Amalia Heredia, Ana Adamuz, María Zambrano o el marqués de Larios compartirán protagonismo con personajes ligados a las formas de vida y los oficios tradicionales, como la pescadora, la pasera, el cenachero, la cigarrera, el arriero, el bodeguero, el herrero o el calafate.

Las visitas tienen entrada gratuita a través de inscripción previa en la página web de la fundación, y se celebrarán los días 29 de octubre; 5, 12, 19 y 26 de noviembre; 3 y 10 de diciembre; 14, 21 y 28 de enero; 4, 11, 18 y 25 de febrero; y 4 de marzo.

La programación teatral también tendrá entrada gratuita para los tres espectáculos de artes escénicas programados a las 19,30 horas, respectivamente.

La Compañía Manolo Supertramp representará el 20 de noviembre 'Titiritero', un espectáculo ambientado en la España de 1954 que combina interpretación, música y humor para narrar la realidad de una familia de titiriteros.

El 27 de noviembre llegará 'El desembarco', una obra centrada en la insurrección encabezada por el general José María Torrijos en la costa malagueña en diciembre de 1831 que pone en escena Asociación Historia Viva de Málaga.

Cogerá el relevo el 22 de enero 'Un poquito de lo nuestro', de Comediantes Malagueños, una propuesta destinada a fomentar el teatro clásico y acercarlo al gran público.

Por otro lado, la exposición 'Torrijos. Nuevas visiones, nuevas lecturas, nuevos datos...', se inaugurará el 27 de noviembre. La muestra se articula en torno a cartas y documentos inéditos relacionados con el alzamiento del general Torrijos, adquiridos por Fundación Unicaja en 2025 y estudiados y transcritos por el historiador Fernando Arcas Cubero.

La exposición podrá visitarse hasta el 28 de marzo, y combinará la dimensión documental e investigadora con la creación artística contemporánea.

Asimismo, diez artistas vinculados al panorama plástico andaluz y nacional ofrecerán nuevas lecturas visuales y conceptuales sobre Torrijos y su legado: Santiago Ydáñez, Noelia García Bandera, Cyro García, Fernando de la Rosa, Elisa Terroba, Vanesa Morata, Julio Anaya, Imon Boy, Verónica Ruth Frías y Fernando Robles.

La jornada inaugural de la exposición incluirá una conferencia del historiador Fernando Arcas Cubero a las 12,00 horas en el patio del museo.

ENCUENTROS Y PROGRAMACIONES GASTRONÓMICAS

El ciclo 'Conversaciones desde lo popular', presentado por la periodista Celia Bermejo, reunirá entre el 10 de febrero y el 17 de marzo figuras del ámbito artístico y cultural para reflexionar, en formato de entrevista, sobre la vigencia del folclore y del patrimonio material e inmaterial en la creación contemporánea.

Los invitados compartirán cómo las tradiciones populares y la memoria colectiva siguen inspirando su trabajo, en unas conversaciones cercanas y de entrada gratuita que empezarán a partir de las 18,00 horas.

El ciclo contará con la participación de Niño de Elche, el 10 de febrero, el cocinero y comunicador Bosco Benítez, el 17 de febrero, la actriz María Barranco, el 24 de febrero y el periodista Domi del Postigo, el 17 de marzo.

El programa del aniversario se completará con dos jornadas culturales dedicadas a productos estrechamente vinculados a la historia económica, las tradiciones y las formas de vida de la provincia como son el aceite de oliva y el vino.

La 'Noche del AOVE' se celebrará el 12 de febrero a partir de las 18,00 horas e incluirá la conferencia 'La cultura del AOVE, un recurso inagotable' y un taller de iniciación a la cata de aceites de oliva virgen extra, ambos impartidos por el médico y experto en nutrición comunitaria y oleocultura Francisco Lorenzo Tapia.

El chef Daniel García Peinado ofrecerá además la demostración culinaria en directo 'AOVE, alimento vertebrador de la Dieta Mediterránea'.

Finalmente, el 12 de marzo a las 19,30 horas tendrá lugar la 'Noche del Vino', bajo el título 'Cata con sabor a memoria: 50 aniversario del museo'.

La propuesta ofrecerá una cata de cuatro vinos con DOP Málaga y Sierras de Málaga acompañados por una selección de quesos malagueños, estableciendo un diálogo entre el patrimonio gastronómico y las colecciones del museo.