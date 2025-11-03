Chiclana de Segura (Jaén) reforesta el bosque de El Balcón de los Llanos con el proyecto Crecer en Verde

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén y la Fundación Unicaja han apadrinado este lunes el bosque El Balcón de los Llanos, un espacio situado en Chiclana de Segura (Jaén) que se está reforestando a través del proyecto Crecer en verde.

Se trata de una iniciativa que están desarrollando el ayuntamiento chiclanero y la Asociación Conecta Futuro para recuperar distintas superficies forestales en esta localidad y que está impulsado por la Fundación Unicaja en el marco de las convocatorias extraordinarias con motivo de su décimo aniversario.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha participado en este acto de apadrinamiento junto al alcalde de Chiclana de Segura, Santiago Rodríguez, el responsable de Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja, Manuel Dorado, así como representantes de Conecta Futuro, entre otras autoridades.

En el mismo, Reyes ha alabado la puesta en marcha de esta iniciativa y ha agradecido a la Fundación Unicaja su apoyo a la misma, porque "es muy importante el desarrollo de este tipo de proyectos en una provincia como la nuestra, en la que tenemos cuatro parques naturales, entre ellos, el más grande de España y el segundo más grande de Europa, a los que hay que sumar el resto de sierras y los casi 70 millones de olivos con los que contamos".

En este sentido, el presidente de la Administración provincial ha señalado la contribución de esta iniciativa a la conservación de la superficie forestal de la provincia y a la lucha contra el cambio climático, porque "nuestro objetivo tiene que ser como mínimo conservar lo que tenemos, por lo que es fundamental conservar nuestro bosques y, dentro de nuestras posibilidades, ir ampliando las superficies forestales".

Asimismo, ha remarcado la necesidad de que entidades, ciudadanía y sociedad en general colaboren desde sus respectivos ámbitos a afrontar el cambio climático. "El cambio climático ha venido para quedarse y luchar contra él es una tarea de las instituciones, pero también de todos y de todas, porque cada uno, tanto a nivel personal como a nivel familiar o a nivel empresarial, podemos colaborar en ello" a través de "una cantidad importante de medidas que podemos adoptar", ha apuntado Reyes.

El presidente se ha referido también a las actividades que se están impulsando desde la Diputación en el marco del Plan Provincial de Lucha contra el Cambio Climático.

Por su parte, el alcalde de Chiclana de Segura ha señalado que el proyecto Crecer en verde "es muy importante e ilusionante para nosotros", además de que está dirigido a la reducción de la huella de carbono de esta localidad. "Hemos calculado nuestra huella de carbono, la hemos reducido y la vamos a compensar", ha afirmado el primer edil.

Ha detallado que el consistorio chiclanero trabaja en el desarrollo de otras iniciativas en esta línea como la creación de un huerto solar o la ejecución de comunidades solares.

También en este acto, el responsable de Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja, Manuel Dorado, ha explicado que "el respaldo a este proyecto responde a nuestro compromiso con la sostenibilidad y la protección del entorno a través de iniciativas para la preservación de la biodiversidad, la educación, sensibilización e implicación comunitaria, con especial atención a los ecosistemas andaluces y su litoral mediterráneo".