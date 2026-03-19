El ciclo 'Encuentros con directores de cine' recibe el lunes en Almería a Judith Colell y su película 'Frontera'

Fotograma de 'Frontera', de Judith Colell. - FUNDACIÓN UNICAJA

ALMERÍA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Encuentros con directores de cine' de la Fundación Unicaja va a recibir el 23 de marzo a la directora Judith Colell y su película 'Frontera' con una proyección y coloquio posterior, a partir de las 20,00 horas, en el Teatro Cervantes de Almería con entrada libre hasta completar aforo.

Según ha indicado la entidad en una nota, Judith Colell participará en un encuentro con el alumnado del IES Sol de Portocarrero como parte del programa de visitas a centros educativos que organiza este ciclo cinematográfico para acercar los últimos estrenos del cine español a los más jóvenes.

La película es un drama histórico basado en hechos reales sucedidos en 1943, cuando Franco bloquea el paso de judíos que huyen de la represión nazi por Los Pirineos. Ahí, en la aduana de un pueblo fronterizo, Manel Grau, un funcionario con un pasado republicano, decide contravenir las órdenes ayudado por Juliana, una vecina del pueblo, Jerôme, un pasador francés.

Entre todos inician una cruzada para ayudar a huir a tantos judíos como sea posible. Es entonces cuando Manel se verá atrapado en una peligrosa odisea que despertará en él y en su mujer Mercé viejos fantasmas de la todavía reciente guerra civil española.

Judith Colell es doctora en Comunicación por la URL y licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Debutó en la dirección con el largometraje colectivo 'El dominio de los sentidos' en 1997, al que siguieron 'Mujeres', '53 días de invierno', 'Elisa K', 'Positivos', 'Fragmentos', 'Radiaciones', y 'El último baile de Carmen Amaya'. También es presidenta de la Academia de Cinema Català desde 2021 y fundadora de la Asociación de Mujeres Audiovisuales.

El ciclo 'Encuentros con directores de cine' de la Fundación Unicaja lleva más de un cuarto de siglo acercando el séptimo arte a la ciudadanía de la mano de sus realizadores. A lo largo de su historia, más de 80.000 personas han podido disfrutar de esta experiencia cinematográfica en ciudades como Almería, Málaga y Cádiz.

Con más de 200 encuentros celebrados, en este ciclo han participado más de un centenar de cineastas como Fernando Trueba, Javier Fesser, Fernando Colomo, Carlos Saura, Ángeles González Sinde, Gracia Querejeta, Paula Ortiz, Belén Macías, Mabel Lozano o Ana Murugarren, entre otros.