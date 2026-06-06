Visita del papa a España 2026, en directo: agenda, recorrido, discursos, anécdotas y última hora de León XIV

Visita de Léon XIV a España, en directo - EUROPA PRESS
MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
El papa León XIV inicia este sábado su visita a España, un viaje apostólico que se prolongará hasta el 12 de junio y que arrancará en Madrid con una agenda de actos institucionales, religiosos y sociales.
Durante estos días, el Pontífice participará en encuentros con autoridades, jóvenes, obispos, voluntarios, personas migrantes y distintos colectivos eclesiales.
La visita continuará después en Barcelona y Canarias, con paradas en Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, dentro de una agenda que se desarrollará durante una semana.
Sigue en directo la visita del papa a España: