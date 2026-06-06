Visita del papa a España 2026, en directo: agenda, recorrido, discursos, anécdotas y última hora de León XIV

Visita de Léon XIV a España, en directo
Visita de Léon XIV a España, en directo - EUROPA PRESS
Europa Press Sociedad
Publicado: sábado, 6 junio 2026 5:59
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MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El papa León XIV inicia este sábado su visita a España, un viaje apostólico que se prolongará hasta el 12 de junio y que arrancará en Madrid con una agenda de actos institucionales, religiosos y sociales.

Durante estos días, el Pontífice participará en encuentros con autoridades, jóvenes, obispos, voluntarios, personas migrantes y distintos colectivos eclesiales.

La visita continuará después en Barcelona y Canarias, con paradas en Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, dentro de una agenda que se desarrollará durante una semana.

Sigue en directo la visita del papa a España:

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