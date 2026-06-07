Muere un joven de 17 años tras recibir una descarga eléctrica al salir de su piscina en Gelves (Sevilla)

Archivo - Casa con piscina en Asturias (Imagen de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

GELVES (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

Un menor de 17 años ha perdido la vida este pasado sábado, 6 de julio, tras sufrir una descarga eléctrica en su domicilio familiar de la localidad sevillana de Gelves.

Así lo han informado fuentes de la Guardia Civil en declaraciones a Europa Press, detallando que sobre las 19,00 horas de la tarde del sábado, el Instituto Armado recibió un aviso acerca de que un joven se había electrocutado tras tocar un punto con corriente al salir de una piscina.

Aunque "aún se desconoce si fue un electrodoméstico o un enchufe", según han indicado, el menor falleció al instante debido a la potencia de la descarga eléctrica. En estos momentos, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe ha abierto una inspección sobre el caso y permanece a la espera de los resultados de la autopsia.