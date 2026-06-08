Visita del Papa a Barcelona 2026: mapa del recorrido, agenda y actos confirmados el 9 y 10 de junio - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La visita del Papa a Barcelona tendrá lugar los días 9 y 10 de junio de 2026, dentro del viaje que León XIV realizará a España y que también incluye actos en Madrid, Gran Canaria y Tenerife. La capital catalana será la segunda parada del Pontífice tras su estancia en Madrid y concentrará varios actos religiosos y sociales, entre ellos una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, una visita a Montserrat y una misa en la Sagrada Familia.

La estancia de León XIV en Barcelona comenzará el martes 9 de junio con su llegada al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, procedente de Madrid, y concluirá el miércoles 10 de junio con la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia y la inauguración de la Torre de Jesucristo.

Estos son los puntos clave de la visita del Papa a Barcelona:

1. Fechas de la visita: León XIV estará en Barcelona los días martes 9 y miércoles 10 de junio de 2026.

2. Actos confirmados: la agenda oficial marca como confirmados los actos principales de la visita del Papa a Barcelona.

3. Llegada desde Madrid: el Papa aterrizará en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat el 9 de junio a las 12.25 horas.

4. Grandes actos públicos: destacan la vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys y la Santa Misa en la Sagrada Familia.

5. Visita a Montserrat: León XIV rezará el Santo Rosario en la Abadía de Montserrat y tendrá una comida privada con la comunidad benedictina.

6. Acto final en Barcelona: la visita culminará con la misa en la Sagrada Familia y la inauguración de la Torre de Jesucristo el 10 de junio a las 19.30 horas.

La agenda oficial recoge estos actos como confirmados:

AGENDA DEL PAPA EN BARCELONA EL MARTES 9 DE JUNIO

La visita del Papa a Barcelona comenzará el martes 9 de junio con su llegada al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, después de completar la primera parte de su viaje a España en Madrid.

A las 12.25 horas, León XIV aterrizará en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, procedente de Madrid. Este será el primer acto de su agenda en la capital catalana y figura como confirmado.

Después, a las 13.00 horas, el Pontífice rezará la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia de Barcelona. En este acto está prevista una homilía del Santo Padre.

La primera jornada en Barcelona terminará a las 20.00 horas con una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, uno de los actos más destacados de su estancia en la ciudad. En este encuentro multitudinario está previsto un discurso de León XIV.

AGENDA DEL PAPA EN BARCELONA EL MIÉRCOLES 10 DE JUNIO

El miércoles 10 de junio concentrará la mayor parte de la agenda del Papa en Barcelona, con actos en Sant Esteve Sesrovires, Montserrat y la propia ciudad de Barcelona.

La jornada comenzará a las 10.50 horas con una visita al Centro Penitenciario Brians 1, situado en Sant Esteve Sesrovires. En este acto está previsto un saludo del Pontífice.

A las 12.00 horas, León XIV rezará el Santo Rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat. La agenda señala en este acto un discurso del Papa.

Después, a las 13.00 horas, el Pontífice tendrá una comida privada con la comunidad benedictina en la Abadía de Montserrat.

Ya por la tarde, a las 16.30 horas, el Papa mantendrá un encuentro con realidades de caridad y asistencia diocesanas en la Iglesia de San Agustín de Barcelona. En este acto está previsto un discurso de León XIV.

La visita del Papa a Barcelona concluirá a las 19.30 horas con la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia y la inauguración de la Torre de Jesucristo. En esta celebración está prevista la homilía del Pontífice.

Tras este último acto, León XIV pondrá fin a su estancia en Barcelona y continuará su viaje por España, que se prolongará hasta el 12 de junio y que también incluye actos en Canarias.