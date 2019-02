El Circuito Provincial de Teatro Escolar llegará a más de una veintena de municipios de Jaén

Publicado 11/02/2019 13:56:25 CET

JAÉN, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Provincial de Teatro Escolar que organiza la compañía La Paca con la colaboración de la Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja llegará este año a más de una veintena de municipios de la provincia para superar los 25.000 espectadores.

El diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, ha presentado junto a la presidenta de la Fundación Unicaja-Jaén, Carmen Espín; y la directora de Teatro La Paca, María del Carmen Gámez, esta actividad que cumple su vigésimo tercera edición. "Podemos afirmar que toda una generación de escolares de la provincia ha crecido asistiendo a este circuito de teatro escolar, y en algunos casos, ahora son sus hijos lo que disfrutan de esta actividad", ha destacado Juan Ángel Pérez.

Pérez se ha referido a que, a pesar de los años y la evolución de los espacios escénicos de la provincia, "este circuito llega con espectáculos novedosos que mantienen la misma filosofía, aunar la promoción de la cultura teatral y la defensa de contenidos pedagógicos y valores sociales, logrando la asistencia al teatro de un sector de la población que se inicia en el rol del espectador a través de obras de contenido didáctico".

El diputado de Cultura y Deportes ha subrayado que, entre los objetivos de este circuito de teatro escolar "está el de familiarizar a los escolares en el noble y antiguo arte del teatro, contribuyendo a formar espectadores exigentes y críticos con la puesta en escena y llevar el teatro a cada uno de los rincones de esta provincia, desde los núcleos rurales más pequeños hasta los centros urbanos más grandes".

En este sentido, a lo largo del presente curso escolar se están celebrando representaciones teatrales en Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Castellar, Frailes, Huelma, Jamilena, Jódar, Linares, Los Villares, Martos, Mengíbar, Navas de San Juan, Noalejo, Orcera, Pozo Alcón, La Puerta de Segura, Quesada, Siles, Torredonjimeno, Úbeda, Vilches y Villanueva de la Reina, aunque todavía se pueden sumar algunos más.

En total, cerca de 200 funciones. "Jaén es una provincia teatral y La Paca es la compañía con la que ha crecido toda una generación de alumnos", ha señalado el diputado de Cultura y Deportes.

La directora de La Paca, Mª Carmen Gámez, ha comentado que "seguimos teniendo el espíritu de los cómicos del camino del siglo XVII, llevando el carro cargado con todo lo necesario, sobre todo con buenos textos de Tomás Afán, Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, con buenos equipos de actores y actrices, para ir funcionando en cualquier población por pequeña que sea".

Respecto a las producciones que se están representando desde el pasado mes de octubre, son espectáculos agrupados en cinco bloques temáticos, con obras para bebés, para Infantil y Primaria, para Secundaria, teatro para la igualdad y valores, y teatro en inglés. La programación de espectáculos para bebés tendrá a 'Garbancita', 'Regalos', 'Bebeclown' y 'Soldadito de plomo' como obras.

Para los escolares de Infantil y Primaria se representarán títulos como 'Blancanieves, la verdadera historia', 'La Bella y la Bestia', 'A jugar con Lorca', 'Cuento de Navidad de Dickens', 'Cenicienta', 'La cocina de los cuentos' o 'El pequeño Quijote'; para el alumnado de Secundaria se ofrecerán 'Escuela Miguel Hernández, 'Palabra de Cervantes', 'Don Juan Tenorio', 'Romeo y Julieta', y 'Lazarillo de Tormes'.

Asimismo, se representarán en inglés 'Agatha Christie*s mistery crime', 'I am Dracula', 'Where is Peter Pan?', 'A midsummers night's dream', 'Beauty and the beast y 'The vain little mouse'. Por último, los tres espectáculos de teatro para la igualdad y los valores son 'Por si acoso (un respeto)', 'Mujeres de ciencia' y 'Escenas de mujer'.

Por último, la presidenta de la Fundación Unicaja-Jaén, Carmen Espín, ha hecho hincapié en la importancia de este circuito y la labor de La Paca "que pasa de lo cultural a lo didáctico. Tratáis toda la problemática de la sociedad gracias a la creatividad de Tomás Afán, capaz de escribir obras adaptadas a nuestra sociedad y sus preocupaciones".

Para la Fundación Unicaja, esta iniciativa persigue impulsar la cultura y la educación entre la población y con especial interés entre el público infantil. Con ello la institución busca "ofrecer una formación complementaria, a la vez que fomenta valores de integración e igualdad".