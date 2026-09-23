El espectáculo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja llega a Huelva en octubre en favor de AOSA-TEA

El espectáculo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja. - FUNDACIÓN UNICAJA

HUELVA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja recala del 2 al 11 de octubre en la Avenida de Andalucía junto a Terraza El Faro de Huelva para ofrecer una "experiencia sensorial" con proyecciones de obras maestras de la pintura española, música en directo, poesía y ambientación aromática en un gran domo geodésico 360º.

Las entradas se pueden conseguir desde este miércoles a través de la web www.fundacionunicaja.com/luzyverso. Toda la recaudación se destinará a la Asociación Onubense de Síndrome de Asperger y Trastorno del Espectro Autista (AOSA-TEA), que promueve el desarrollo integral de las personas autistas/asperger de la provincia, ha informado la fundación en una nota.

'Luz y Verso' muestra el legado pictórico español a través de una experiencia contemporánea y accesible, creada para "conectar con diferentes generaciones y acercarlo a todos los públicos".

Dentro de un domo geodésico el espectador se sitúa en el centro de un recorrido sensorial en el que conviven proyecciones de gran formato de veinte obras maestras del Museo Nacional del Prado, música en directo a cargo de un cuarteto de cuerda, poesía, y una cuidada ambientación aromática.

De esta forma, obras como 'Las Meninas' de Velázquez, 'El Caballero de la mano en el pecho' de El Greco o 'La Maja desnuda' de Goya, dialogan con versos de Lope de Vega, Cervantes, Machado o Lorca, y composiciones musicales actuales interpretadas en vivo, generando una experiencia que va más allá de un pase escénico convencional.

El domo tiene un auditorio con capacidad para cien personas y una disposición interior diseñada para la contemplación total en gradas circulares. 'Luz y Verso' permite al espectador acercarse a los detalles de las obras, observar los matices y profundizar en su vínculo con ellas. Todas han sido seleccionadas con el asesoramiento de un equipo de especialistas que han colaborado en el proyecto.

La visita comienza en la zona exterior del recinto, que sirve de introducción al universo de 'Luz y Verso' con dos espacios: el taller del artista, una recreación del estudio de un pintor con obras animadas y cuestionarios creativos, y un stand en el que los visitantes pueden conseguir un retrato de época realizado con Inteligencia Artificial e inspirado en el estilo de los grandes maestros.

'Luz y verso' se podrá disfrutar en Huelva del 2 al 11 de octubre en horario de martes a domingo en dos pases a las 18,00 y 20,00 horas, con un pase matinal extra a las 12,00 horas el fin de semana. El último fin de semana los pases serán a las 11,00, 13,00, 18,00 y 20,00 horas (sábado 10), y a las 11,00 y 13,00 horas (domingo 11).

Las entradas solidarias se pueden adquirir a un precio de cinco euros en la web wwww.fundacionunicaja.com/luzyverso, con entrada gratuita para menores de 17 años y mayores de 65 años.