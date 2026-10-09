El espectáculo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja llega a Sevilla del 16 al 25 de octubre

Archivo - Cádiz.-Unicaja.- El espectáculo 'Luz y Verso' mostrará proyecciones de obras maestras de la pintura española en La Isla - FUNDACIÓN UNICAJA - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja recala en Sevilla del 16 al 25 de octubre en la Glorieta de Covadonga en el Parque María Luisa para ofrecer una experiencia sensorial con proyecciones de obras maestras de la pintura española, música en directo, poesía y ambientación aromática en un gran domo geodésico 360º.

Según ha detallado la Fundación en una nota de prensa, las entradas podrán conseguir a través de la web de la Fundación y toda la recaudación se destinará a la Asociación Aturem de apoyo a personas con discapacidad intelectual y sus familias.

En este contexto, 'Luz y Verso' mostrará el legado pictórico español a través de una experiencia contemporánea y accesible, creada para conectar con diferentes generaciones y acercarlo a todos los públicos.

De esta manera, dentro de un domo geodésico el espectador se situará en el centro de un recorrido sensorial en el que conviven proyecciones de gran formato de veinte obras maestras del Museo Nacional del Prado, música en directo a cargo de un cuarteto de cuerda, poesía, y una cuidada ambientación aromática.

En esta línea, obras como 'Las Meninas' de Velázquez, 'El Caballero de la mano en el pecho' de El Greco o 'La Maja desnuda' de Goya, dialogan con versos de Lope de Vega, Cervantes, Machado o Lorca, y composiciones musicales actuales interpretadas en vivo, lo que generará una experiencia "que va más allá de un pase escénico convencional".

Por su parte, el domo tiene un auditorio con capacidad para 100 personas y una disposición interior diseñada para la contemplación total en gradas circulares.

La exposición permitirá al espectador acercarse a los detalles de las obras, observar los matices y profundizar en su vínculo con ellas, que han sido seleccionadas con el asesoramiento de un equipo de especialistas que han colaborado en el proyecto.

La visita comenzará en la zona exterior del recinto, como introducción al universo de 'Luz y Verso' con dos espacios: el taller del artista, una recreación del estudio de un pintor con obras animadas y cuestionarios creativos, y un stand en el que los visitantes pueden conseguir un retrato de época realizado con Inteligencia Artificial e inspirado en el estilo de los grandes maestros.

'Luz y verso' se podrá disfrutar en Sevilla del 16 al 25 de octubre en horario de martes a domingo en dos pases a las 18,00 y 20,00 horas, con un pase matinal extra a las 12,00 horas el fin de semana. El último fin de semana los pases serán a las 11,00, 13,00, 18,00 y 20,00 horas (sábado 24), y a las 11,00 y 13,00 horas (domingo 25). Las entradas solidarias se pueden adquirir a un precio de 5 euros en la web (entrada gratuita para menores de 17 años y mayores de 65 años).