Expertos abordan la situación de la literatura en Andalucía en un ciclo de diálogos de la Fundación Unicaja. - FUNDACIÓN UNICAJA

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja ha organizado el ciclo de diálogos 'Conversaciones en torno a la literatura andaluza' que analizará la realidad literaria actual en Andalucía de la mano de la mano de los autores del Observatorio Fundación Unicaja de las Letras. Esta iniciativa, que se desarrollará en los centros culturales de Málaga, Cádiz, Almería y Sevilla, profundizará en las conclusiones de este primer informe impulsado por la institución que ofrece un diagnóstico integral sobre el estado y la evolución del sector literario en Andalucía durante las últimas décadas.

Según ha informado la entidad en una nota, el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz acogerá un nuevo encuentro el miércoles 17 de diciembre a las 19,00 horas con entrada libre hasta completar aforo. Bajo el título 'Espacios de escritura. Educación y compromiso institucional', la mesa redonda contará con la catedrática de Universidad, Académica de la Real Academia de Doctores de España y Profesora honoraria de la Universidad de Málaga; Rosa Romojaro; el escritor y periodista, Juan José Téllez; la escritora y poeta, Gudrun Palomino, y el Catedrático de Universidad de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Málaga y director del proyecto, Enrique Baena.

De la mano de estos profesionales y expertos, se abordarán los distintos géneros literarios, la presencia de la literatura en el ámbito educativo, los programas de fomento de la lectura, el papel que desempeñan las instituciones públicas y privadas en la promoción y consolidación de las letras, el valor cultural y de dinamizador del tejido literario que desempeñan asociaciones, ateneos, reales academias, revistas culturales, bibliotecas y los premios literarios convocados en Andalucía.

El ciclo de charlas continuará el 13 de enero en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería, y el 15 de enero en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla. Todos los encuentros tendrán lugar a las 19,00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Confeccionado por un equipo de especialistas, bajo la dirección del Catedrático Enrique Baena, el Observatorio Fundación Unicaja de las Letras Informe 2025 analiza específicamente las últimas décadas del sector literario atendiendo a los espacios y corrientes más destacadas, así como a las temáticas, los estilos y trayectorias relevantes que ejemplifican la creatividad en Andalucía.

Así, la entidad ha destacado que el trabajo desarrollado se concibe como "un reflejo del universo creador en la región, prestando atención a los procesos creadores, los autores, instituciones, focos educativos, editoriales y otros componentes clave del sector, que atestiguan las fortalezas del ámbito literario en Andalucía y sus posibilidades de futuro".

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de la Fundación Unicaja 2023-2025 y persigue fomentar el análisis y la reflexión en torno al sector de la literatura, uno de los ámbitos de mayor recorrido en la trayectoria de la institución en la esfera cultural.