Fundación Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente ofrecen un coloquio sobre economía andaluza

SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía han organizado este jueves el coloquio 'Economía andaluza: situación actual y perspectivas de futuro', que ha acogido el Centro Fundación Unicaja de Sevilla.

El director general de la Fundación Bancaria Unicaja, Sergio Corral, y el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual, han sido los encargados de inaugurar la sesión. Tras la apertura se han ofrecido las ponencias de Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía de la Universidad Loyola de Andalucía, y Felisa Becerra, miembro del equipo técnico de Analistas Económicos de Andalucía, según ha detallado la Fundación Unicaja en un comunicado.

Cardenete ha centrado su charla en las actuales proyecciones macroeconómicas de España y Andalucía, tomando como punto de partida datos de la evolución del contexto económico internacional. Por su parte, las perspectivas económicas a corto plazo también han sido el eje de la ponencia de Felisa Becerra, que ha expuesto "abundantes datos" sobre la evolución más reciente de la economía andaluza.

Manuel Alejandro Cardenete es catedrático de Economía de la Universidad Loyola de Andalucía y la Universidad Pablo Olavide (en excedencia) y visiting research professor de la Universidad de Georgetown. Asimismo, es miembro del Comité de las Regiones de la Unión Europea y presidente de la Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism (NECSTouR). Sus líneas de investigación se centran en Input-Output Models, Modelos sobre Matrices de Contabilidad Social (SAM) y Modelos de Equilibrio General Aplicados (CGE) a nivel internacional, nacional y regional.

Por su parte, Felisa Becerra es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga. Forma parte del equipo técnico de Analistas Económicos de Andalucía y es directora técnica del informe 'Previsiones Económicas de Andalucía'. Autora de diversos artículos y publicaciones en el rea de la Coyuntura Económica y del Análisis Regional, también ha llevado a cabo investigaciones relacionadas con análisis de impacto económicos y coste-beneficio.