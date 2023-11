Fundación Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del Medioambiente de Andalucía debaten sobre la economía andaluza

SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía organizan el coloquio 'Economía Andaluza: situación actual y perspectivas de futuro', que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre en el Centro Fundación Unicaja de Sevilla (avenida de la Palmera, 45) a partir de las 09,30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El director general de la Fundación Bancaria Unicaja, Sergio Corral, y el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual, inaugurarán el coloquio.

Tras ello, indica en una nota de prensa la Fundación, se dará paso a las intervenciones del catedrático de Economía de la Universidad Loyola de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, y a Felisa Becerra, miembro del equipo técnico de Analistas Económicos de Andalucía. En sus ponencias analizarán la situación actual de la economía andaluza, sus perspectivas a corto y medio plazo, y los retos que afronta de cara al futuro.

Manuel Alejandro Cardenete es catedrático de Economía de la Universidad Loyola de Andalucía y la Universidad Pablo Olavide (en excedencia) y visiting research professor de la Universidad de Georgetown. Asimismo, es miembro del Comité de las Regiones de la Unión Europea y presidente de la Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism (NECSTouR). Sus líneas de investigación se centran en Input-Output Models, Modelos sobre Matrices de Contabilidad Social (SAM) y Modelos de Equilibrio General Aplicados (CGE) a nivel internacional, nacional y regional.

Por su parte, Felisa Becerra es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga. Forma parte del equipo técnico de Analistas Económicos de Andalucía y es directora técnica del informe 'Previsiones Económicas de Andalucía', así como autora de diversos artículos y publicaciones en el área de la Coyuntura Económica y del Análisis Regional, también ha llevado a cabo investigaciones relacionadas con análisis de impacto económicos y coste-beneficio.