Fundación Unicaja y la Asociación Argar se unen para mejorar la salud física de menores con cáncer en Almería

La responsable de Fundación Unicaja en Almería, Esther Jerez, visita junto a la presidenta de la Asociación Argar, Rosa Onieva, una de las sesiones de fisioterapia que se ofrecen en la sala de rehabilitación. - FUNDACIÓN UNICAJA

ALMERÍA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja ha mostrado su apoyo a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería (Argar) en la puesta en marcha de la sala de fisioterapia de su nueva sede, en la que se ofrece rehabilitación física gratuita para menores con cáncer durante y después de la enfermedad.

La responsable de Fundación Unicaja en Almería, Esther Jerez, ha visitado junto a la presidenta de la Asociación Argar, Rosa Onieva, una de las sesiones de fisioterapia que se ofrecen en la sala y que tienen como objetivo mejorar la atención integral y la calidad de vida y salud física de pacientes con cáncer y a supervivientes.

Según ha indicado la entidad en una nota, este apoyo se materializa en la aclimatación y equipamiento de la sala de tratamiento fisioterapéutico, incluyendo la adquisición de materiales y la prestación del servicio por parte de un profesional durante un período de doce meses.

Hasta la fecha, una veintena de usuarios se han beneficiado de este servicio, que ofrece terapias adaptadas a las necesidades de cada paciente como rehabilitación motora, estimulación física y mantenimiento funcional, entre otras, con el objetivo de minimizar las secuelas de la enfermedad y mejorar la condición física, la movilidad y una recuperación más completa.

Esta iniciativa se enmarca en las líneas de actuación en materia de acción social de la Fundación Unicaja que respalda proyectos que contribuyen a la mejora de la calidad de vida, el bienestar y la integración social de menores vulnerables y familias afectadas por enfermedades graves.

La Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería y Provincia nació en 1995 por la iniciativa de unos padres que habían pasado por la experiencia de tener un hijo con cáncer, con el fin de ayudar a otros padres a solventar los problemas y dificultades. Su objetivo es ofrecer una atención integral de calidad y atención psicosocial a pacientes y sus familiares durante las diferentes fases de la enfermedad.