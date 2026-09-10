Fundación Unicaja conmemora el aniversario del Museo Joaquín Peinado de Ronda con un concierto en homenaje a Lorca

Lucía Espín y Daniel Acebes. - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja continúa con la celebración del 25 aniversario del Museo Joaquín Peinado de Ronda con un concierto en homenaje a la figura de Federico García Lorca, que tendrá lugar el próximo jueves, 17 de septiembre, a las 20,00 horas en el Centro Fundación Unicaja Ronda con entrada libre hasta completar aforo.

La cantante y actriz Lucía Espín y el músico y compositor Daniel Acebes protagonizan 'El universo de Lorca', un espectáculo dramático musical que propone un recorrido por la poesía, la música y el teatro del universal autor granadino, incorporando recursos audiovisuales y referencias a figuras de la literatura española como Antonio Machado, Luis Cernuda o Pablo Neruda, según ha detallado la Fundación en una nota.

El relato recorre la trayectoria de Federico desde su nacimiento en la Vega de Granada hasta su paso por la Residencia de Estudiantes de Madrid y su posterior singladura transatlántica, que lo llevó a Nueva York y Cuba. El montaje articula diversos lenguajes artísticos como la poesía, la música, los monólogos dramáticos y fragmentos de sus conferencias.

Lucía Espín ha participado y protagonizado una decena de espectáculos lorquianos junto a artistas como María León, Carmen Linares, Silvia Marsó y José Sacristán, en escenarios como el Teatro Lope de Vega de Sevilla, el Cervantes Theatre de Londres o el Teatro Marquina de Madrid.

Por su parte, Daniel Acebes ha actuado como solista con orquestas en salas de concierto como la Tonhalle de Düsseldorf, la Philharmonie de Berlín, el Teatro de São Paulo o el Gran Teatro Nacional de Pekín. Además, ha compartido escenario con artistas como Jorge Drexler, Rubén Pozo, Coti y Antonio Carmona.

Fundación Unicaja conmemora el 25 aniversario del Museo Joaquín Peinado de Ronda con un programa de actividades que se desarrolla de julio a noviembre para profundizar en la figura del artista rondeño, poner en valor el patrimonio que alberga el museo y reforzar su papel como uno de los principales dinamizadores culturales de la ciudad. Inaugurado el 11 de julio de 2001, el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado nació para preservar, estudiar y difundir la obra del pintor rondeño.