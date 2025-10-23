Fundación Unicaja y Florestasur impulsan en Huelva la producción de plantas autóctonas adaptadas al cambio climático

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja y Florestasur han anunciado este jueves que han impulsado de forma conjunta la iniciativa 'Flora autóctona para la resiliencia climática', que tiene como objetivo producir y distribuir especies nativas adaptadas al territorio andaluz, promoviendo su uso en proyectos de restauración ecológica, jardinería sostenible y renaturalización urbana.

Según una nota emitida por la Fundación, el proyecto, seleccionado en la convocatoria extraordinaria de medio ambiente impulsada por la institución con motivo del décimo aniversario, contempla la creación de un vivero especializado en plantas autóctonas andaluzas en la Sierra de Huelva con una extensión total de 6.000 metros cuadrados, que servirá como centro de divulgación y conocimiento de la flora autóctona y que tendrá una capacidad de producción de más de 50.000 plantas al año.

La responsable de Fundación Unicaja en Sevilla, Sara Rodríguez, ha visitado uno de los talleres de plantas autóctonas y cosmética natural acompañada por las fundadoras de Florestasur, Soraya Pujol y María Lavao.

El entorno del vivero servirá de lugar para promover la experimentación con comunidades vegetales nativas para evaluar su comportamiento y facilitar su aplicación en proyectos de paisajismo sostenible, según ha detallado la entidad.

Asimismo, la iniciativa fomentará la creación de empleo estable y sostenible para mujeres en situación de vulnerabilidad y desarrollará programas de educación ambiental y talleres en centros adaptados a diferentes públicos en centros educativos, de formación profesional en ramas agrícolas y forestales, ayuntamientos y asociaciones y colectivos de la zona.

Con motivo de su décimo aniversario, la Fundación Unicaja impulsó el pasado año dos convocatorias extraordinarias a proyectos sociales y medioambientales a través de las que destinará más de dos millones de euros a 39 proyectos de Andalucía y Ciudad Real que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad.