Fundación Unicaja y Ranstad impulsan en Granada mejorar la empleabilidad de personas con discapacidad a través de la IA

Fundación Unicaja y Ranstad impulsan en Granada la mejora de la empleabilidad de personas con discapacidad a través de la inteligencia artificial. - FUNDACIÓN RANSTAD / FUNDACIÓN UNICAJA

GRANADA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Randstad y Fundación Unicaja ponen en marcha el proyecto 'IA-ccesibilidad Laboral: Tu talento, potenciado por la tecnología', una iniciativa que arranca en Granada con el objetivo de mejorar la empleabilidad de personas con discapacidad mediante formación en competencias digitales e inteligencia artificial (IA), acceso a recursos tecnológicos y acompañamiento personalizado para facilitar su incorporación al mercado laboral.

Ambas entidades han unido esfuerzos para contribuir a reducir la brecha digital y promover la igualdad de oportunidades laborales para las personas con discapacidad en un contexto en el que la transformación tecnológica está generando nuevas exigencias competenciales en el entorno profesional.

Según detallan en un comunicado, el proyecto contempla un itinerario formativo presencial de 50 horas estructurado en cuatro módulos: fundamentos tecnológicos, herramientas digitales esenciales, productividad básica e inteligencia artificial generativa aplicada al entorno laboral. La metodología, basada en talleres dinámicos y estudio de casos reales, permitirá a los participantes adquirir destrezas prácticas alineadas con las necesidades del mercado laboral actual.

Además, con el objetivo de eliminar las barreras de acceso a la tecnología, la iniciativa proporcionará a cada participante un ordenador portátil reacondicionado y conectividad gratuita a Internet durante seis meses. Esta medida permitirá a los participantes contar con los recursos necesarios para aplicar los conocimientos adquiridos, al tiempo que fomenta la economía circular mediante la reutilización de equipos tecnológicos.

Asimismo, el programa incluirá ocho horas de talleres de orientación laboral impartidos por voluntarios corporativos, centrados en la búsqueda activa de empleo, la elaboración de currículums adaptados y la preparación de entrevistas de trabajo.

Una vez finalizada la fase formativa, Fundación Randstad desarrollará un proceso de intermediación laboral y acompañamiento individualizado para facilitar la incorporación efectiva de los participantes al mercado laboral.

Así, la directora de Proyectos de Fundación Randstad en Andalucía, Norma Cruz, afirma: "La inteligencia artificial está democratizando el acceso a herramientas que pueden mejorar la productividad y facilitar determinadas tareas profesionales. Sin embargo, existe el riesgo de que quienes parten de una situación de mayor vulnerabilidad queden al margen de esta transformación. Por eso es tan importante impulsar iniciativas que permitan adquirir competencias digitales aplicadas a situaciones reales de empleo";.

En esta misma línea, la responsable de Fundación Unicaja Granada, Montse Morillas, ha señalado que "desde Fundación Unicaja trabajamos para impulsar proyectos que contribuyan a construir una sociedad más inclusiva y cohesionada. La capacitación digital y el acceso a la tecnología son hoy factores determinantes para la integración laboral y social, por lo que esta colaboración con Fundación Randstad nos permite apoyar a personas con discapacidad en la adquisición de competencias que les ayuden a mejorar sus oportunidades de empleo y participación activa en la sociedad".

El proyecto cuenta con la colaboración de entidades sociales y ayuntamientos de la provincia de Granada, cuya implicación contribuirá a ampliar el alcance de la iniciativa y reforzar su impacto social en el territorio.