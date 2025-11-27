Fundación Unicaja respalda el proyecto de reciclaje textil e inclusión sociolaboral de Inserta Cádiz

El responsable de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela, en una visita a las instalaciones de procesado de los residuos textiles de Iserta Cádiz junto a su presidente, Antonio Coronilla. - FUNDACIÓN UNICAJA

CÁDIZ 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja e Inserta Cádiz se han unido para promover el empleo ecosocial a través del proyecto 'Regeneratex. Futuro sostenible para todos', que tiene como objetivo fomentar la economía circular en el sector textil a través de la recogida, reutilización y reciclaje de ropa de segunda mano y la creación de oportunidades laborales para personas en situación de exclusión social.

El responsable de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela, ha visitado las instalaciones de procesado de los residuos textiles junto al presidente de Inserta Cádiz, Antonio Coronilla, para conocer de primera mano este proyecto, seleccionado en la convocatoria extraordinaria de medio ambiente del décimo aniversario.

En una nota, la fundación ha explicado que esta iniciativa de Inserta Cádiz se basa en la recogida, clasificación, reutilización y reciclaje de ropa usada para la venta de segunda mano, y la entrega social a personas y familias en riesgo de exclusión social, ya sea a través de las plantas de tratamiento de la red de Cáritas o mediante las tiendas de Moda-re de compra de ropa usada de segunda mano.

A partir de la gestión del residuo textil, este proyecto fomenta la creación de empleo social, consiguiendo promover una economía circular basada en la sostenibilidad, la inserción sociolaboral y la concienciación ambiental en la provincia gaditana.

Inserta Cádiz es una empresa de inserción promovida por Cáritas Diocesana de Cádiz y surgida en 2020, que tiene como misión crear empleo inclusivo mediante la recogida y reciclaje de ropa usada en más de una decena de municipios de la provincia. En 2024, la entidad logró recoger 587.449,7 kilos de ropa.

Por otro lado, Fundación Unicaja ha recordado que con motivo de su décimo aniversario impulsó el pasado año dos convocatorias extraordinarias a proyectos sociales y medioambientales a través de las que destinará más de dos millones de euros a 39 proyectos de Andalucía y Ciudad Real, que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad.