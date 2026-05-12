Fundalogy respalda a Sincrolab y su plataforma de terapia de estimulación cognitiva con IA

Archivo - El director general de Fundalogy, Javier de Pro, y el CEO de Sincrolab, Ignacio de Ramón. - FUNDACIÓN UNICAJA - Archivo

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Fundalogy respalda a Sincrolab y su plataforma de tratamientos digitales basados en Inteligencia Artificial para recuperar y mejorar funciones como la atención, memoria e impulsividad.

La sociedad para impulsar proyectos emprendedores de impacto social de Fundación Unicaja ha invertido en esta startup malagueña que ha desarrollado esta herramienta para el tratamiento de menores con TDAH, que combina juegos terapéuticos con seguimiento profesional.

El director general de Fundalogy, Javier de Pro, y el CEO de Sincrolab, Ignacio de Ramón, han firmado el acuerdo por el que Fundalogy será parte del impulso financiero para el crecimiento de esta empresa, que transforma la terapia psicológica tradicional en un tratamiento digital accesible desde el móvil, resolviendo así la brecha en el acceso a la salud mental de una forma personalizada y a través de juegos adaptados al progreso del usuario.

Además, la startup genera un impacto doble: social y medioambiental. Por un lado, democratiza el acceso a la salud mental de precisión, mejorando la calidad de vida de pacientes y familias.

Por otro, su modelo digital reduce la huella de carbono al evitar desplazamientos y consumo de recursos físicos, promoviendo una salud más sostenible y equitativa.

Sincrolab ha desarrollado así la primera terapia digital certificada en España como dispositivo de clase segunda para el tratamiento de personas con TDAH.