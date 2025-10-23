La muestra de maestros del grabado contemporáneo de la colección de arte de Fundación Unicaja llega a Antequera (Málaga)

La exposición 'GRÁFIKA. De Picasso a Baldessari. Maestros del grabado contemporáneo en la Colección de Arte de Fundación Unicaja' recala en Antequera (Málaga). - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Fundación Unicaja de Antequera (Málaga) acoge la exposición 'GRÁFIKA. De Picasso a Baldessari. Maestros del grabado contemporáneo en la Colección de Arte de Fundación Unicaja', que exhibe el apartado de arte gráfico de la institución a través de cerca de una cuarentena de obras de artistas como Picasso, Miró, Tàpies, y Guinovart, entre otros.

La muestra ofrece un recorrido por la historia del grabado contemporáneo a través de 36 grabados de entre los siglos XX y XXI de artistas como Picasso, Joan Miró, Antonio Tàpies, Josep Guinovart, Sonia Delaunay, Luis Gordillo, Juan Muñoz, Isabel Baquedano, Susana Solano, Antonio Saura, Jan Hendrix, José María Sicilia, John Baldessari y José Guerrero, entre otros, "que ponen de relieve la riqueza estilística y la diversidad de técnicas presentes en esta disciplina".

Asimismo, esta muestra pretende poner en diálogo el trabajo de importantes autores contemporáneos que vieron en la obra gráfica un modo útil y eficaz de desarrollar sus valiosos y reconocidos trabajos plásticos, han informado desde Fundación Unicaja a través de un comunicado.

Esta exposición, que se estrenó en junio de 2024 en Almería, ha supuesto "un desafío en cuanto a la actualización, conservación, valoración y difusión de la colección de obra gráfica de Fundación Unicaja, compuesta por más de 500 grabados de las más diversas técnicas de artistas nacionales e internacionales".

Con esta exposición, Fundación Unicaja "apuesta por la difusión y puesta en valor de una sección destacada de su legado cultural y artístico para ponerlo a disposición del público con el objetivo de ofrecerles un punto de acceso a la historia del arte y la cultura", han significado.

La exposición 'Gráfika. De Picasso a Baldessari. Maestros del grabado contemporáneo en la Colección de Arte Fundación Unicaja' puede visitarse hasta el 11 de enero de 2026 en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Antequera --en calle Cantareros, 2-- de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas con entrada libre.