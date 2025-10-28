Las obras del XXVI Premio Fundación Unicaja de Artesanía se exponen en Ronda - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado de Ronda (Málaga) acoge la exposición del XXVI Premio Fundación Unicaja de Artesanía con las obras galardonadas y seleccionadas en la última edición de este certamen, reconocido en el panorama nacional por su dilatada trayectoria, dotación de galardones y trascendencia social.

Tras su paso por el Centro Cultural Baños Árabes-Palacio de Villardompardo de Jaén y el Centro Cultural Fundación Unicaja de Antequera (Málaga), la muestra recala hasta el 1 de marzo en Ronda.

La exposición exhibe un total de treinta piezas en seis disciplinas diferentes: cerámica, cuero, forja, talla en madera, tapices y textiles y orfebrería y joyería, han indicado en un comunicado.

Así, se pueden contemplar los trabajos galardonados este año de: Alfonso Hidalgo Góngora y Laura Hidalgo Cruz por 'Cruce de culturas' (categoría Cerámica), José Antonio Pereira por 'Soledad' (categoría Cuero), Francisco Garrido por 'Las alas del renacimiento que miran al sur' (categoría Forja), Juan Manuel Molina por 'Con razón' (categoría Talla en madera), Ilia Mitxelena por 'Velut umbra' (categoría Orfebrería y joyería) y Laura Siles por 'Iruten Har Nuzu. El ritual y el tejido, el canto y la reunión' (categoría Tapices y textiles).

También están presentes las obras 'O Ser Dela', de Pablo Rodríguez y 'Rosetón gótico' de Juan Carlos García, premios especiales Fundación Unicaja Jaén y Premio Jaén --vinculado a creadores nacidos o residentes en la provincia de Jaén-- de esta edición.

El Premio Fundación Unicaja de Artesanía, dotado con 22.000 euros repartidos en las diferentes modalidades, se celebró por primera vez en 1987 y responde al interés de la institución por incentivar la producción artística y la tradición artesanal dentro su ámbito de actuación.

El certamen se ha convertido en una cita ineludible para el mundo de la artesanía, en todos sus ámbitos y lenguajes, acercando además la cultura y la artesanía al gran público a través de la organización e itinerancia por sus espacios culturales de exposiciones ligadas al premio.

La exposición 'XXVI Premio Fundación Unicaja de Artesanía' se puede visitar hasta el 1 de marzo en el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado (Plaza del Gigante, Ronda) de lunes a domingo de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.