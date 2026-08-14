La poeta Ana Rossetti recala en el ciclo 'Letras de altura' de la Terraza de Fundación Unicaja en Cádiz

La poeta Ana Rossetti en una imagen de archivo. - FUNDACIÓN UNICAJA

CÁDIZ 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La poeta Ana Rossetti recalará en el ciclo 'Letras de altura' de la Terraza de Fundación Unicaja en la ciudad de Cádiz el próximo miércoles 19 de agosto con una charla titulada 'De márgenes y olvidos, los márgenes no admiten el liderazgo'.

Autora clave en la renovación de la literatura española de finales del siglo XX, la gaditana mantendrá un encuentro sobre el papel de las mujeres en el liderazgo y los movimientos literarios y artísticos que antecedieron algunos de los mejores avances de nuestro presente, como ha informado la Fundación Unicaja en una nota.

La charla tendrá lugar a las 20,30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

La escritora española de teatro, poesía y género narrativo mezcla en sus obras el erotismo, esteticismo y culturalismo. Aunque es conocida por su obra poética, también ha escrito textos teatrales y un libreto para ópera.

Según ha reseñado la Fundación Unicaja, revolucionó el panorama literario en la España de los años 80 con su poesía rica en imágenes sensoriales y referencias artísticas, influyendo en varias generaciones de escritores y siendo objeto de estudio en universidades y centros de investigación.

Ana Rossetti es una poeta y narradora nacida en San Fernando (Cádiz) en 1950. Ha sido galardonada con el Premio Internacional de Poesía Rey Juan Carlos I (1985) por 'Devocionario', el Premio La Sonrisa Vertical de novela erótica (1991) por 'Alevosías', y cuenta con una amplia obra que abarca también la literatura infantil y el ensayo.

Además, se le ha otorgado la Medalla de Plata de Andalucía por el conjunto de su obra y el Premio Meridiana que otorga el Instituto Andaluz de la Mujer en la categoría de Literatura.

Tras el encuentro con Ana Rossetti, Fundación Unicaja clausurará el ciclo 'Letras de altura' el próximo 16 de septiembre con la escritora madrileña Marta Sanz, que ofrecerá una reflexión sobre el vínculo entre literatura y cuerpo como espacio de acción cívica y cultural.

Hasta el 26 de septiembre, la Terraza Fundación Unicaja de Cádiz, con más de 400 metros cuadrados y vistas panorámicas de la ciudad, ofrecerá conciertos de flamenco, de jóvenes creadores, actuaciones de coplas de Carnaval, encuentros con figuras del pensamiento contemporáneo, conferencias sobre arquitectura y urbanismo y talleres lúdico-formativos para público familiar sobre astronomía, biología marina o arquitectura.

Todos los conciertos, conferencias y encuentros son gratuitos, con entrada libre hasta completar aforo.