El proyecto Radio Aspapros da voz a la discapacidad intelectual en Almería con el respaldo de Fundación Unicaja

Participantes de Radio Aspapros, junto a representantes de Fundación Unicaja, durante una de las grabaciones del programa en la sede de la asociación en Almería. - UNICAJA

ALMERÍA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de usuarios de la Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual en Almería (Aspapros) han participado como locutores en un programa de radio y un pódcast, un espacio que permite a personas con discapacidad intelectual expresarse, desarrollar habilidades y convertirse en protagonistas de sus propias historias.

Según ha indicado la entidad en una nota, la iniciativa tiene entre sus objetivos "romper barreras, fomentar la autonomía y transformar la percepción social de la discapacidad para avanzar hacia una sociedad más justa y accesible".

La responsable de Fundación Unicaja en Almería, Esther Jerez, ha visitado las instalaciones de la entidad junto a la vicepresidenta, Rosa Moreno, para conocer de primera mano la grabación de uno de los programas de Radio Aspapros, una iniciativa seleccionada en la convocatoria extraordinaria de proyectos sociales impulsada por la institución con motivo de su décimo aniversario.

Radio Aspapros actúa como un "espacio de aprendizaje continuo que permite a los participantes mejorar su capacidad de expresión, su confianza y su sentido de pertenencia". Además, constituye un "vehículo de acceso a la cultura y la información, permitiéndoles abordar temas de interés social, político y cultural desde su propia perspectiva".

ASPAPROS

La Asociación, creada en 1965, es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es contribuir, desde un compromiso ético y a través de apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y su familia "pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria".

La entidad ofrece servicios y apoyos centrados en cada una de las personas con discapacidad intelectual que atienden "para favorecer al máximo el desarrollo de sus capacidades individuales".

Con motivo de su décimo aniversario, la Fundación Unicaja impulsó el pasado año dos convocatorias extraordinarias a proyectos sociales y medioambientales a través de las que destinará más de dos millones de euros a 39 proyectos de Andalucía y Ciudad Real que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad.