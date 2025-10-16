Santiago Requejo llega a Almería con el ciclo 'Encuentros con directores de cine' y su película 'Votemos'

ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Encuentros con directores de cine' de Fundación Unicaja recibe el próximo lunes, 20 de octubre, al director Santiago Requejo y su película 'Votemos'.

La proyección y coloquio posterior con el público, que contará también con la participación del actor Raúl Fernández de Pablo, tendrá lugar a las 20,00 horas en el Teatro Cervantes de Almería con entrada libre hasta completar aforo, según ha indicado la entidad en una nota.

Asimismo, Santiago Requejo participará en un encuentro con el alumnado del IES Alborán-Manuel Cáliz como parte del programa de visitas a centros educativos que organiza este ciclo cinematográfico para acercar los últimos estrenos del cine español a los más jóvenes.

En la película 'Votemos' una comunidad de vecinos se reúne para votar el cambio de ascensor en un edificio del centro de Madrid. Sin embargo, la noticia inesperada de que un nuevo inquilino con problemas de salud mental va a alquilar el piso de uno de los propietarios, cae como una bomba en la reunión, que toma un inesperado rumbo.

Santiago Requejo es director, guionista y productor de cine español galardonado con más de cien premios en festivales nacionales e internacionales. En su trayectoria destaca la preselección por la Academia de Cine americana en la shortlist de los Premios Oscar por su cortometraje 'Votamos (All in Favor)', nominado también al Goya.

Debutó en el cine con 'Abuelos', por la que fue nominado como director revelación al Círculo de Escritores Cinematográficos y a los Premios Forqué en la categoría "Educación en valores" . En 2023 dirigió la comedia romántica 'No puedo vivir sin ti', protagonizada por Adrián Suar y Paz Vega.

El ciclo 'Encuentros con directores de cine' de la Fundación Unicaja lleva más de un cuarto de siglo acercando el séptimo arte a la ciudadanía de la mano de sus realizadores. Más de 80.000 personas han podido disfrutar de esta experiencia cinematográfica en ciudades como Almería, Málaga y Cádiz.

Con más de 200 encuentros celebrados, en este ciclo han participado más de un centenar de cineastas como Fernando Trueba, Javier Fesser, Fernando Colomo, Carlos Saura, Ángeles González Sinde, Gracia Querejeta, Paula Ortiz, Belén Macías, Mabel Lozano o Ana Murugarren, entre otros.